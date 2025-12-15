Futbol
La golejada del Covisa Manresa juvenil contra el Barça (5-1) permet al Sala 5 Martorell empatar en el lideratge
Els manresans claven un 5-1 als blaugrana i l'equip del Baix Nord, amb el triomf a Santa Coloma, iguala amb els blaugrana, amb un partit menys
El Covisa Manresa juvenil ha ascendit fins a la sisena posició del grup 3 de Divisió d'Honor de futbol sala després de passar per damunt del líder, el Barça, i derrotar-lo al Pujolet per 5-1. L'equip blanc-i-vermell, que afrontava la categoria amb la permanència com a objectiu, és sisè amb 16 punts, molt per damunt del límit que es fixava. A més, el seu resultat va permetre que el Sala 5 Martorell, que va guanyar per 2-3 a la pista de l'Industrias, tercer classificat, ara iguali amb el Barça al capdamunt de la taula, amb 24 punts i un partit menys.
A Manresa, després de marcar un gol a la primera meitat, mitjançant Cañal, el Covisa va deixar el partit sentenciat en sis minuts brillants de la represa, quan Olmo, Oruña i Ballesteros van situar el 4-0 a falta de 10 minuts. Carreño va reduir la distància, però Cañal va tancar el resultat a l'últim minut. Els visitants van errar fins a tres dobles penals.
Pel que fa al Sala 5, va guanyar amb un gol a l'últim minut de Toni Rodríguez, després de remuntar un 2-1 en contra. Els dos primers gols els va anotar Beumala.
