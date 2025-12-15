Aletisme
L'Avinent Manresa guanya la Copa de Promoció masculina d'atletisme en pista coberta i queda sisè en la femenina
Els nois obtenen dotze podis individuals en les categories de sub-10 a sub-16 i les noies en fan quatre en la competició celebrada a Sabadell
L'Avinent Manresa masculí va aconseguir la victòria en la competició masculina de la Copa Promoció d'atletisme en pista coberta que es va fer a Sabadell. En la competició femenina, les manresanes es van classificar en sisè lloc.
Així, l'Avinent masculí va vèncer amb 86 punts i una diferència clara sobre el Barcelona Atlètic, segon amb 54. L'equip va aconseguir tres victòries. Van ser les de Melvin Anthuan Lombana en els 60 metres sub-16 (7.66), la de Jan Manevy en 200 metres sub-14 (26.71) i la de Dani Perarnau en la llargada sub-14 (4.79).
També hi va haver quatre segons llocs. Pau Bernades el va aconseguir en els 60 metres sub-12 (9.17); Jan Manevy, en els 60 sub-14 (8.39); Àlex Rodríguez, en els 200 sub-12 (30.85) i Andreu Reyes, en el pes sub-12 (7.32). Finalment, cinc tercers llocs. Van correspondre a Jaume Ruiz, en 60 metres sub-10 (10.70); Roure Vilalta, en 60 metres (9.32) i llargada sub-12; Pol Fernández, en alçada sub-16 (1.54) i Joan Ríos, en pes sub-14 (7.38).
Pel que fa a l'equip femení, va quedar sisè, amb 41 punts, en una competició guanyada pel Mollet, que en va fer 68. Hi va haver un triomf, el de Núria Ponti, en 60 metres sub-14 (8.57). Dos segons llocs, de Queralt Leonarte, en 60 sub-12 (9.25) i Mia Jubells, en pes sub-14 (8.02), i un tercer lloc, de Queralt Garcia, en perxa sub-16 (2.75).
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
- Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
- «Hi ha qui pensa que anar al plató d’OT és com anar de concert»
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»