Hoquei patins
L'Igualada Femení HCP Grupo Guzmán guanya a fora i redueix la diferència respecte del play-off (2-6)
El conjunt de Carlos Piernas es basa en tres gols de Carla Claramunt per aconseguir vèncer a Manlleu després d'una remuntada
Regió7
L'Igualada Femení HCP Grupo Guzmán va aprofitar les derrotes dels dos equips que el precedeixen i que li poden prendre la posició de play-off, el Girona a Bigues (5-2) i el Vilafranca a casa contra el Sant Cugat B (1-3) per acostar-se més a la zona de play-off. L'equip de Carlos Piernas va vèncer per 2-6 a Manlleu en un partit més complicat del que demostra el resultat.
Així, tot i un gol de Carla Claramunt, dels tres que marcaria, les osonenques van capgirar el resultat i van situar-se amb un 2-1 favorable, amb una anotació de la manresana Ona Graells i una altra de Rosquellas. Però la mateixa Claramunt va anotar dos gols més en tres minuts i va tornar a capgirar el resultat ben aviat.
Quan va organitzar la defensa, l'equip anoienc va aconseguir arribar amb més opcions a la porteria contrària. El gol de Carmina Muñoz va donar una renda més tranquil·litzadora. La mateixa jugadora va anotar el cinquè i Inés Gaiveu va tancar el resultat en una bona acció personal.
Aquests tres punts són importants per confirmar la bona dinàmica de joc i de gols. I és que, tot i ser desè de la taula, l'equip igualadí és el quart menys golejat de la categoria i el cinquè que més anota.
