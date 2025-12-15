Natació
Montserrat Gomariz proporciona tres medalles al CN Manresa en els europeus màsters de piscina curta de natació
La nedadora bagenca va aconseguir dues medalles de plata i una de bronze, totes en papallona, en el certamen celebrat a Polònia
Regió7
La nedadora del Club Natació Manresa Montserrat Gomariz va marxar amb tres medalles, dues de plata i una de bronze, dels Campionats d'Europa màsters en piscina curta que es van celebrar a la ciutat polonesa de Lublin. Els tres metalls, en la categoria de més de 55 anys, van arribar en les proves de papallona i, a més, va fer una sisena posició en estils.
No va aconseguir millors resultats perquè durant tot el campionat va xocar amb la ucraïnesa Olena Hrytsiuk, que l'anava batent en totes les distàncies. En els 100 metres, fins i tot, va aconseguir un rècord europeu amb un temps d'1.10.01. Gomariz va ser segona, amb 1.12.44 i el tercer lloc va ser a la neerlandesa Lidia van Bon-Rosenbrand amb 1.13.51.
En els 50 metres tampoc no va poder superar la ucraïnesa, qui també va batre el rècord continental amb un temps de 30.16. Gomariz en aquest cas va ser tercera, amb 32.39, també superada per la britànica Helen Sadler, amb 30.65.
La tercera medalla va ser una plata en els 200 metres, amb un registre de 2.48.73, per darrere dels 2.41.81 de Van Bon i per davant dels 3.07.13 de la noruega Linn Krog Hansen.
Gomariz també va participar en la prova dels 100 metres estils, també guanyats per Hrytsiuk, amb rècord continental (1.12.00). La bagenca va ser-hi sisena, amb 1.18.12.
