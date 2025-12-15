Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Òbit

Mor Gerard Suñé als 23 anys, promesa del rem estatal

Al jove esportista tarragoní li van diagnosticar càncer el 2024

Gerard Suñé en una competició de rem

Gerard Suñé en una competició de rem / Reial Club Nàutic de Tarragona

Giacomo Leoni Amat

Barcelona

El món de l’esport espanyol plora la pèrdua de Gerard Suñé Tanco, jove remer català de tan sols 23 anys, que va morir després d’una dura batalla contra el càncer. Se li va detectar la malaltia després de quedar tercer a la final de l’europeu del 2024 a Hongria. El seleccionador Carles Grabulosa va explicar que «s’ofegava sobre el bot i no podia treure el seu millor rendiment». Després de les proves mèdiques pertinents es va confirmar el càncer, que va semblar superar després d’un temps, però va tornar a recaure. La mort ha commocionat el rem català i nacional, així com els clubs i federacions amb què es va vincular al llarg de la seva carrera.

