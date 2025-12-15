Òbit
Mor Gerard Suñé als 23 anys, promesa del rem estatal
Al jove esportista tarragoní li van diagnosticar càncer el 2024
Giacomo Leoni Amat
El món de l’esport espanyol plora la pèrdua de Gerard Suñé Tanco, jove remer català de tan sols 23 anys, que va morir després d’una dura batalla contra el càncer. Se li va detectar la malaltia després de quedar tercer a la final de l’europeu del 2024 a Hongria. El seleccionador Carles Grabulosa va explicar que «s’ofegava sobre el bot i no podia treure el seu millor rendiment». Després de les proves mèdiques pertinents es va confirmar el càncer, que va semblar superar després d’un temps, però va tornar a recaure. La mort ha commocionat el rem català i nacional, així com els clubs i federacions amb què es va vincular al llarg de la seva carrera.
Format des dels nou anys al Reial Club Nàutic de Tarragona, Suñé es va consolidar com una de les grans promeses del rem espanyol després de la seva participació en competicions internacionals, incloent el Mundial sub 23 del 2023 i el Campionat d’Europa absolut del 2024 en la modalitat de skiff. Després de la seva etapa a Tarragona, va passar pel Centre d’Alt Rendiment de Banyoles i posteriorment per instal·lacions esportives a Sevilla, on va continuar la seva carrera com una de les grans promeses del rem nacional.
Missatges de condolença
En les últimes hores, nombroses entitats i companys han expressat el seu dolor i condolences. El Reial Club Nàutic de Tarragona el va definir com «una part fonamental de la nostra família esportiva» i va ressaltar el seu llegat humà i esportiu. La Federació Espanyola de Rem també va transmetre la seva pena, remarcant que «la seva força i esperit es mantindran en el record de tots els que van tenir la sort de conèixer-lo». La Generalitat de Catalunya també s’ha unit al dol des del seu compte oficial d’X: «Una pèrdua esquinçadora per a l’esport tarragoní i català. Tot el nostre condol i escalf a la seva família, amics i companys. Descansi en pau».
«Ens acomiadem de Gerard Suñé Tanco, part fonamental de la nostra família esportiva. Enviant oracions a familiars i amics durant aquest moment difícil. Sempre et recordarem», va informar el compte oficial del Reial Club Nàutic de Tarragona. El funeral ha tingut lloc aquest dilluns al matí a l’església del Loreto de Tarragona, on van acudir familiars, amics i companys de la seva trajectòria com a professional.
El Gimnàstic de Tarragona, equip de futbol català que juga a la Primera RFEF, ha volgut acomiadar-se de Gerard Suñé amb un comunicat a les xarxes socials: «El Gimnástic de Tarragona mostra les seves més sinceres condolences a tota la família, amics i col·legues del RCNTarragona Rem Olímpic i Reial Club Nàutic de Tarragona. Gerard Suñé, DEP».
