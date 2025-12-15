Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Voleibol

El Vòlei Manresa remunta dos sets i assoleix un triomf de caràcter a Saragossa (2-3)

Els manresans superen els mals moments de les dues primeres mànigues i s'acaben enduent el desempat

El Vòlei Manresa va assolir una bona victòria a domicili

El Vòlei Manresa va assolir una bona victòria a domicili / Arxiu/Jordi Biel

Regió7

Manresa

L'AE Vòlei Manresa va aconseguir vèncer per 2 sets a 3 a la pista del cuer, l'Indescar Saragossa, un partit que semblava que se li escapava després de deixar escapar les dues primeres mànigues. L'equip bagenc va treure el caràcter i es va acabar imposant en el desempat del cinquè parcial, amb la qual cosa ascendeix al sisè lloc.

Els errors no forçats van condemnar el Vòlei Manresa en un primer set en què, a més, l'alt encert dels locals, en l'atac i en el bloqueig, va desconnectar els visitants. El 25-14 del final reflectia clarament què havia passat. I també es va perdre el segon set per 25-23. Aquest va ser més equilibrat, però algunes errades en els moments finals van condemnar l'equip forà.

Però el Vòlei Manresa no va abaixar els braços i va reaccionar a través d'un servei més efectiu i d'un joc més sòlid en defensa. A més, la gestió dels punts decisiu el va dur a apuntar-se la màniga per 21-25. El quart va ser el més clar, amb uns catalans plens de confiança que van desplegar el seu millor joc per vèncer (9-25) i equilibrar el partit.

En el desempat, i en una dinàmica molt favorable, el Vòlei Manresa va jugar amb concentració i determinació. Això el va fer arribar amb avantatge als moments determinants i a la victòria per 12-15 i per 2-3 en el total.

El triomf és un bany de confiança per a l'equip, que ja es troba en la primera meitat de la classificació just abans de rebre el líder, l'Hospitalet, dissabte.

