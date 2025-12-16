Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Facturació al BagesMor Secundí SoldevilaRates a ManresaLlums de NadalTransferènciesPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Aitana Bonmatí conquista el seu tercer The Best

La blaugrana s’imposa a Mariona Caldentey i Alexia Putellas

Aitana rep el premi a Barcelona, on es continua recuperant de la lesió

Aitana rep el premi a Barcelona, on es continua recuperant de la lesió / / FIFA

EFE

Barcelona

Aitana Bonmatí, migcampista del Barcelona i de la selecció espanyola, ha estat guardonada aquest dimarts amb el premi The Best 2025 que atorga la FIFA a la millor jugadora de l’any, en un acte celebrat a Doha.

Aitana, de 27 anys, va brillar i va ser determinant perquè el Barcelona ratifiqués el seu domini absolut en el futbol espanyol i arribés a la final de la Lliga de Campions, que, en canvi, va perdre davant l’Arsenal anglès, i va contribuir al subcampionat d’Espanya a l’última Eurocopa.

La futbolista catalana, primera jugadora que guanya tres Pilotes d’Or consecutives, també és la primera guardonada tres anys seguits amb el The Best, aconseguits després dels dos de la seva companya Alexia Putellas el 2021 i el 2022.

Aitana Bonmatí va precedir en la classificació del premi la pròpia Putellas i l’altra internacional espanyola Mariona Caldentey, jugadora de l’Arsenal i excompanya al conjunt blaugrana.

En un missatge gravat, en el qual apareixia amb una crossa a la mà esquerra per la fractura de peroné que va patir en un entrenament amb la selecció espanyola, que li va fer perdre’s la final de la Lliga de Nacions —en què la Roja es va imposar a Alemanya—, va agrair el premi i va felicitar els guardonats.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents