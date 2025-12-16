Aitana Bonmatí conquista el seu tercer The Best
La blaugrana s’imposa a Mariona Caldentey i Alexia Putellas
EFE
Aitana Bonmatí, migcampista del Barcelona i de la selecció espanyola, ha estat guardonada aquest dimarts amb el premi The Best 2025 que atorga la FIFA a la millor jugadora de l’any, en un acte celebrat a Doha.
Aitana, de 27 anys, va brillar i va ser determinant perquè el Barcelona ratifiqués el seu domini absolut en el futbol espanyol i arribés a la final de la Lliga de Campions, que, en canvi, va perdre davant l’Arsenal anglès, i va contribuir al subcampionat d’Espanya a l’última Eurocopa.
La futbolista catalana, primera jugadora que guanya tres Pilotes d’Or consecutives, també és la primera guardonada tres anys seguits amb el The Best, aconseguits després dels dos de la seva companya Alexia Putellas el 2021 i el 2022.
Aitana Bonmatí va precedir en la classificació del premi la pròpia Putellas i l’altra internacional espanyola Mariona Caldentey, jugadora de l’Arsenal i excompanya al conjunt blaugrana.
En un missatge gravat, en el qual apareixia amb una crossa a la mà esquerra per la fractura de peroné que va patir en un entrenament amb la selecció espanyola, que li va fer perdre’s la final de la Lliga de Nacions —en què la Roja es va imposar a Alemanya—, va agrair el premi i va felicitar els guardonats.
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa