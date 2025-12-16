Enduro
Josep Garcia debuta amb una sisena posició al Mundial de SuperEnduro
El pilot surienc es va estrenar en aquesta modalitat a la prova inaugural del campionat, disputada a la localitat polonesa de Gliwce
Ja fa un parell de temporades que Josep Garcia demostra que és el pilot més ràpid del Mundial d'Enduro GP, en la categoria Enduro 1 i als Sis Dies d'Enduro Internacionals. Una vegada acabava la temporada, el pilot de Súria ja va demostrar a l'EnduRoc que mantenia un gran estat de forma, i aquest passat cap de setmana ho ha revalidat amb una sisena posició en el seu debut al Mundial de SuperEnduro. El més interessant, potser, és que com ell mateix declarava després de la prova "estic orgullós del que he aconseguit, volia donar el 100% a cada mànega i, sobretot, gaudir-ho".
El pilot surienc de KTM va debutar en aquesta modalitat en la primera aturada del campionat mundial que es va disputar a la localitat polonesa de Gliwce. Garcia va aconseguir una plaça a la prestigiosa Superpole, però en les tres mànegues de competició no va tenir la millor de les sorts. La més positiva va ser sens dubte la primera, en la qual va ser sisè a menys de 25 segons de la primera posició de Billy Bolt, i a tot just 10 segons del tercer graó del podi.
En la segona cursa, especial perquè es disputa amb graella invertida inicial, Garcia es va haver d'obrir lloc entre pilots tòricament més lents que sortien davant seu. I amb l'objectiu de guanyar posicions, va cometre una errada que el va fer caure. A partir d'aleshores no va tenir més remei que remuntar a marxes forçades, i va acabar sent vuitè. En la tercera i darrera mànega, el pilot surienc rodava en posicions de podi fins que una errada al sector més tècnic del circuit el va relegar de nou al sisè lloc.
Garcia ja no tornarà a competir a cap altra prova del Mundial de SuperEnduro aquesta temporada, però va acabar la jornada "molt content", perquè "m'he anat sentint cada vegada més còmode i m'emporto moltes sensacions positives". Tantes, que el surienc no descarta donar-li una oportunitat a temps complet d'aquí a uns anys: "Espero poder fer una temporada completa en el futur, perquè m'ho he passat genial i m'ha encantat el format, espero tornar aviat!" va expressar en finalitzar la jornada.
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa
- Manresa guanya habitants que arriben de Barcelona i en perd amb la comarca