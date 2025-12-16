Futbol sala
Mira l'aturada viral del porter del Juvenil B del Covisa contra el Barça d'aquest cap de setmana
Hugo Trujillo va rellevar sota pals David Terrats en dues ocasions puntuals però molt rellevants, dos doble-penals
El vídeo compartit a les xarxes ja suma gairebé 300.000 visualitzacions entre Instagram i Facebook i gairebé 13.000 m'agrada
La contundent victòria del Covisa Manresa per damunt del Barça en la desena jornada del grup 3 de Divisió d'Honor juvenil de futbol sala no només va significar l'esclat d'emoció dels manresans, que superaven per 5-1 el líder de la competició. El partit va suposar l'eclosió d'un dels joves jugadors del planter manresà, el porter del Juvenil B Hugo Trujillo, que va rellevar de manera puntual David Terrats sota pals per aturar dos doble-penals claus per al triomf dels bagencs.
Una actuació més que destacable que no ha passat desapercebuda a les xarxes socials. El compte especialitzat futsalmafer.tv va compartir a Instagram i Facebook una publicació en què es podia veure una de les impressionants aturades, així com l'esclat d'emoció i alegria que aquesta suposava a la banqueta local i la graderia. Una reacció que exemplifica la importància del moment, ja que aleshores els manresans només guanyaven per 1-0.
El vídeo es va penjar ahir, i en aquests moments compta amb gairebé 300.000 reproduccions a totes dues xarxes socials propietats de Meta i gairebé 13.000 m'agrada. A més, els comentaris de la publicació s'han omplert de missatges de suport i admiració cap al jove porter del Covisa Manresa.
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa