Natació
El CN Manresa signa catorze presències en finals dels Campionats de Catalunya júnior de natació
Jan Díez, en dues ocasions, i Nídia Vidal van aconseguir les millors posicions individuals, arribant al cinquè lloc de les seves proves
Regió7
El Club Natació Manresa va signar catorze places de finalista en els Campionats de Catalunya de natació que es van organitzar a la piscina de la Nova Escullera del CN Barcelona. A més, la majoria dels seus participants hi van aconseguir marques personals.
Així, Jan Díez va aconseguir la cinquena posició en els 100 i els 200 esquena i també en els 400 estils, a part del setè lloc en els 200 estils i el vuitè en els 50 esquena. En tots els casos, va assolir aquestes posicions amb el seu millor registre.
La seva companya Nídia Vidal va ser cinquena en els 200 metres braça, en què també va batre el seu registre, setena en els 100 braça i novena en els 50 braça. Per la seva banda, Laura Sánchez va acabar setena en els 200 esquena, novena en els 100 i desena en els 200 estils i els 50 esquena. En totes les curses va batre els seus registres.
Els altres llocs de finalista van ser per a Arnau Dalmau, sisè en els 50 braça i lliures i novè en els 100 braça. També van intervenir en el campionat Pol Salvans, Marc Brea, Àuria Suñé, Xi Xing i els relleus de 4x100 lliures i estils femenins i 4x100 estils mixt.
En la competició també va intervenir Gil Venturós, del Berga Aquàtic Club, que va ser quinzè en els 100 i els 200 metres esquena i el 22è lloc en els 50 esquena.
