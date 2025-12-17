Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els marxadors del CA Igualada Marc Suárez i Daniela Gaitán, quart i cinquena en els estatals de marxa de promoció

En tots dos casos, els esportistes igualadins van aconseguir un rècord de la ciutat de les respectives distàncies

Marc Suárez (esquerra), quart en el sub-18 masculí

Regió7

Manresa

Els marxadors del Club Atlètic Igualada Petromiralles Marc Suárez i Daniela Gaitán van ser quart i cinquena, respectivament, en les proves sub-18 i sub-16 dels Campionats d'Espanya de marxa en ruta de promoció disputats a O Barco de Valdeorras (Ourense). A més, en tots dos casos van assolir el rècord d'Igualada.

Suárez va ser quart en la prova sub-18, de cinc quilòmetres, amb un registre de 21 minuts i 15 segons, millorant de 16 segons la millor marca, que ostentava ell mateix des del passat 16 de novembre, un resultat que havia aconseguit a Manresa. A més, va estar molt a punt d'arribar al podi, ja que va quedar a només sis segons de la tercera posició, aconseguida per Santiago Guardiola, de l'UCAM Cieza. La victòria va ser per a Marcos López, del Suanzes San Blas.

En la competició femenina sub-16, Gaitán va quedar cinquena amb un registre de 14 minuts i 9 segons per cobrir els tres quilòmetres de què constava la prova. Va millorar el 14.21 que havia obtingut també ella mateixa el 13 de juliol a Gijón.

Daniela Gaitán, dorsal 120, durant la cursa

En el seu cas, va quedar a 23 segons del tercer lloc de Sara Fernández, del Polideportivo Getafe. Va guanyar Paula Elvira, del mateix club, amb 13.38.

