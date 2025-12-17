Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Atletisme

La Sant Silvestre de Manresa del proper dia 26 tenia aquest dimecres pocs dorsals disponibles

La prova, que és memorial Dolors Garcia i que està organitzada pel Grup Cube, viurà la seva catorzena edició per Sant Esteve i tanca inscripcions en 500 participants

Lluís Serracarbasa i Anjo Valentí, durant la presentació

Lluís Serracarbasa i Anjo Valentí, durant la presentació / Ajuntament de Manresa

Regió7

Manresa

La Sant Silvestre de Manresa, memorial Dolors Garcia, que enguany arriba a la seva catorzena edició, tornarà a omplir d'atletisme el sector dels Trullols de la capital bagenca durant la matinal d'aquest Sant Esteve. Tot i que les previsions meteorològiques mostren que la pluja pot fer acte de presència, aquest dimecres només quedaven una cinquantena de dorsals disponibles respecte del límit de participació, que és de 500 competidors. Aquests es començaran a lliurar aquest divendres, dia 19, a les instal·lacions del mateix Cube.

La nova edició va ser presentada pel regidor d'Esports de l'Ajuntament, Anjo Valentí, i pel director del Grup Cube, Lluís Serracarbasa. Es manté el mateix circuit que en les últimes edicions, amb sortida darrere del Bages Centre i un itinerari de deu quilòmetres en direcció a Viladordis. El fet que el 90% sigui per recorreguts de terra poden provocar diferències respecte dels darrers anys, gairebé sempre amb un ferm eixut. Si hi plou, hi pot haver fang i que això dificulti les evolucions dels participants.

També hi ha l'opció, seguida per molts dels inscrits, de fer el recorregut caminant i sense cap interès en la competició. Al capdavall es tracta de fomentar la participació familiar i gaudir d'una festa esportiva i familiar.

Les últimes inscripcions es poden fer a través del lloc web del Cube, accedint a l'enllaç de la cursa de Sant Silvestre i a través d'un codi QR. Preferiblement, també es poden tramitar a la recepció del Cube. El preu de la inscripció és de 20 euros per al públic general i de 18 per als abonats del grup i els participants tindran una dessuadora gratis.

