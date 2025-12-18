Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol | Tercera Catalana

Les agressions entre jugadors i aficionats del Guardiolenca-Balsareny passen pels jutjats

Un aldarull en els darrers minuts del partit va provocar que el col·legiat suspengués el matx i com a mínim una persona ha estat jutjada per cometre una agressió

El comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol esperarà que passin les festes de Nadal per decidir si s'acaba de disputar el matx i si ha d'aplicar alguna sanció

Les agressions van tenir lloc al camp de futbol municipal de Sant Salvador

Les agressions van tenir lloc al camp de futbol municipal de Sant Salvador / Arxiu/Mireia Arso

Marc Llohis

Manresa

Com a mínim un aficionat de la Unió Esportiva Balsareny ha estat jutjat per una agressió a un jugador de l'Associació de Futbol Guardiolenca. Els fets van tenir lloc dissabte passat en el partit corresponent entre tots dos conjunts del grup vuitè de Tercera Catalana. Segons fonts directes dels fets, els aldarulls van començar al mateix terreny de joc, quan tot just faltava un minut per disputar-se. El comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol encara no ha resolt el cas, i tenint en compte les dates en què ens trobem, no decidirà si cal jugar o no el minut de temps reglamentari i els sis d'afegits fins que hagin passat les festes de Nadal.

Els fets es van desencadenar en els darrers compassos del duel. Un dels jugadors del conjunt visitant que ja havia vist una targeta groga es va treure de sobre un rival que acabava de fer una entrada que el president de la UE Balsareny, Josep Neiro qualifica de "bastant dura". Una reacció que l'àrbitre va castigar amb targeta groga i, per tant, el futbolista de l'equip balsarenyenc va ser expulsat. "Es va equivocar, ho hem parlat amb ell i ho ha reconegut" explica Neiro, que condemna els crits de "tonto" i "burro" que es cantaven des de la graderia.

El jugador visitant expulsat va marxar al vestidor, però no es va dutxar, sinó que va quedar-se mirant el partit des d'allà. El duel va continuar amb normalitat fins al darrer minut, quan un refús va fer arribar la pilota a la zona de vestidors. Amb l'objectiu de perdre temps i conservar el 2-2 que imperava en aquell moment al marcador, el futbolista expulsat va donar un cop de peu a la pilota. Un jugador de l'equip juvenil de la Guardiolenca, enutjat, li va fer una empenta. Un altre jugador local va córrer cap a la zona dels fets, i el visitant expulsat el va agredir. Segons el president de la UE Balsareny va ser una bufetada, mentre que el de l'Associació Guardiolenca i entrenador del primer equip, Abel Gonzalvez, diu que va ser un cop de puny.

A partir d'aleshores l'ambient tens que s'havia respirat damunt la gespa es va esvair. Els aldarulls al camp van involucrar jugadors de tots dos conjunts, i el col·legiat Carles Serrano es va veure obligat a suspendre el partit. Les desavinences van transcendir el terreny de joc i es van traslladar a la graderia. Aleshores, explica Gonzalves, un parell de jugadors locals hi van pujar per separar els aficionats, entre els quals l'acusat, que segons NacióManresa és vigilant municipal de Balsareny.

Entre insults, empentes i tensió aquest aficionat visitant va agredir un d'aquests jugadors locals que eren a la graderia. El president de la Guardiolenca, de nou, ho descriu com un cop de puny; mentre que el del Balsareny explica que no va veure amb claredat què va passar i subratlla la versió de l'acusat, que és que no recorda amb claredat la seqüència dels fets. Totes dues entitats condemnen les actituds que es van viure tant a la graderia com a damunt del terreny de joc, i en els dos casos expliquen que ho han parlat amb afició i jugadors per evitar que es repeteixi aquesta situació.

