Futbol
El primer equip del CE Manresa visita per Nadal els nens ingressats a Sant Joan de Déu
Quatre representants del primer equip del conjunt manresà van visitar dimecres per sorpresa diferents menors ingressats a la unitat de pediatria, les famílies de neonatal i de salut mental de l’hospital
Com ja acostuma a ser habitual per aquestes dates, una delegació de quatre representants del primer equip del CE Manresa va visitar per sorpresa els nens i nenes que hauran de passar les jornades festives vinents a l'àrea de pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Els futbolistes van compartir amb ells anècdotes i els van entregar diferents obsequis que de segur els ajudaran a passar aquests dies amb una nova distracció que els amenitzarà l'estança al centre hospitalari.
Els quatre jugadors que hi van assistir van ser els tres capitans, Òscar Pulido, Àlex Iglesias i Matheus Teixeira juntament amb una de les noves incorporacions d'aquest estiu, Badr El Amerani. Un dels jugadors més decisius que té l'equip a l'hora de fer arribar pilotes a les referències ofensives. Per sorpresa, han visitat els pacients ingressats a la planta de pediatria, les famílies de la Unitat neonatal i els menors ingressats a la Unitat d'Hospitalització en Salut Mental Infantojuvenil.
Els jugadors van repartir a tots ells regals diversos com exemplars de la mateixa pilota amb la qual disputen els partits de lliga, bufandes i samarretes de l’equip commemoratives dels 120 anys del club, i llibres que en detallen tota la seva història. Sense cap mena de dubte, els regals perfectes per crear afició.
Una visita emotiva
La visita va resultar especialment emotiva perquè els jugadors van retrobar-se amb un antic company d’equip, que es trobava amb els seus bessons nascuts feia quatre dies, i que va poder compartir una estona divertida amb els jugadors.
Amb aquesta activitat, els jugadors del CE Manresa van voler projectar als pacients la importància de mantenir hàbits de vida saludables, des de joves i fins a la bellesa. A més, també va ser un reforç positiu per recordar que, com en el futbol, el treball en equip i la confiança en els metges i companys, esdevenen un aspecte indispensable per assegurar una recuperació que sigui satisfactòria a llarg termini.
Els jugadors del CE Manresa encara no s’han acomiadat de la competició aquest 2025, sinó que ho faran el cap de setmana vinent. Serà un partit especialment important per conèixer les aspiracions manresanes aquesta temporada a Tercera Federació, ja que actualment ocupen la tercera posició amb 27 punts, només dos menys que el CF Badalona, fins ara líder de la competició i l’equip a qui visitaran aquest cap de setmana en competició domèstica.
