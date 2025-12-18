Ciclisme de muntanya
La VolCat recupera els corriols infinits i manté l’esperit aventurer de la cursa
Els dies 3 i 4 d’abril, Igualada tornarà a ser el centre neuràlgic del ciclisme de muntanya a Catalunya
Ocisport, l'organitzador de la prova, celebra un quart de segle muntant esdeveniments per tot el territori
Dues etapes, dues aventures. Els amants dels corriols i les trialeres estan d’enhorabona perquè ja s’ha presentat l’edició 2026 de la VolCat, la prestigiosa cursa de ciclisme de muntanya que des de fa 21 anys se celebra a la regió central. El que va començar sent una prova de tres etapes que unia Berga, Cardona, Calaf i Igualada, s’ha consolidat com una de les proves per excel·lència del calendari català d’XCO i una veritable festa que reuneix a la capital de l'Anoia milers d’amants de la bicicleta.
La d’enguany serà una edició particularment especial per a l’empresa que ha organitzat la prova des dels seus inicis: Ocisport. L’organització celebra un quart de segle de trajectòria impulsant curses arreu del país, però no fallant mai a la cita que des de fa uns anys ja ha establert la seva seu central a la capital de l’Anoia. Amb els anys, aquell incipient recorregut connectant quatre de les vil·les amb més tradició ciclista de la regió central, ha anat patint canvis. A vegades s’han celebrat curses de quatre etapes, com va ser el cas de l’edició de l’any 2019, quan la competició complia 15 anys; o les tres que es van celebrar l’any passat. Enguany, la proposta de l’organització és que en siguin dues.
Però si una cosa fa especial aquest tipus d’iniciatives és precisament que totes i cadascuna de les etapes són aptes perquè les completin tots els ciclistes amateurs que s’atreveixin amb el repte. Segur que el ritme amb els que fluiran pels corriols no serà el mateix que el dels professionals. Tampoc ho serà la seva habilitat per superar depèn de quines zones tècniques, ja siguin de baixada com de pujada, però el més probable és que els superin en un aspecte: el de la satisfacció final. El convenciment d’haver completat el repte colossal que significa ser 'finisher' d’una de les clàssiques per excel·lència del ciclisme de muntanya per etapes.
Etapa 1: Curta i exigent
La festa arrencarà amb una jornada física i tècnica que des de bon inici posarà a prova l’estat de forma dels participants. El recorregut proposat no és especialment llarg, sinó que aposta per introduir un traçat amb desnivell, tant de pujada com de baixada. El punt de partida serà el Parc Central d’Igualada, i ràpidament portarà els ciclistes entre els camps verds de la primavera. Els participants hauran de fer front a una pujada suau, però sostinguda durant gairebé 10 quilòmetres, per on es passarà pel Forn de Ciment i que els portarà a coronar el Coll de la Portella.
A partir d’aquí, tota l’atenció se centrarà a l’encadenat de corriols que portarà els ciclistes fins a l’Ermita de Collbàs. El recorregut sortirà a poc a poc del bosc fins al primer avituallament, situat al quilòmetre 25 on, per cert, finalitzarà l’etapa per a les categories Junior i Cadet. Per la resta, la prova rodejarà la població de Carme, un tram pla que podria incitar els favorits a atacar-se els uns els altres amb diversos canvis de ritme per aconseguir el primer mallot groc.
Però de nou, els corriols tornaran a aparèixer en els darrers compassos d’aquesta jornada inaugural, que portarà els participants fins al turó de la Guàrdia i després a la font de la Noia. Els últims quilòmetres seran favorables fins a trobar l’arc de meta. En total, poc més de 44 quilòmetres amb un desnivell positiu total de 775 metres.
Etapa 2: Esperit VolCat
Però el plat fort quant a desnivell s’ha reservat per a la segona etapa de la VolCat 2026. Una jornada més demandant que oferirà una última etapa decisiva i amb opcions perquè aquells que hagin guardat alguna bala divendres, puguin capgirar la classificació dissabte. Així que la gestió dels esforços i arribar fresc a les zones claus de l’etapa seran fonamentals per mantenir opcions a la classificació general de la prova. El recorregut serà trencacames, ple de corriols, i un repte físic, però sobretot d’habilitat sobre la bicicleta.
Els cops de pedal inicials recorreran els mateixos camins que el dia anterior, i serviran per fer l’aproximació a la primera pujada del dia, tot i que en aquesta ocasió els corredors es dirigiran cap a Sant Martí de Tous. En un seguit de corriols tan espectaculars com emblemàtics de la VolCat, que els portarà fins a la pujada del Pantà de Tous: gairebé 5 quilòmetres al 5,2%.
L’etapa enllaçarà de nou amb corriols de manera continuada passant pel coll de l’Aubereda i el saltant de la Fou. Poc després serà el torn de la pujada amb més pendent de la prova. 3 quilòmetres al 6,5%, que donarà pas a un descens final que portarà directament cap a meta. En total, 67 quilòmetres amb gairebé 1.500 metres de desnivell, però més important, aquest darrer tram que pot ser decisiu per aquells que s’estan jugant la classificació general.
Final de festa familiar
Mitja hora després de la sortida oficial de la darrera de les etapes, començarà el programa d’actes socials d’aquesta edició de la VolCat. Primer amb una triple marxa no competitiva que convida als amants de totes disciplines ciclistes, des del cada vegada més famós gravel fins a la disciplina que ha canviat la indústria, les bicicletes elèctriques, passant també per una sortida per carretera. A la tarda serà el torn pels més menuts de casa, amb una nova edició de la VolCat Kids.
