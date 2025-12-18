Karate
Yurena Casòliva, de Berga, guanya l'Open Internacional Nintai Cup de karate
La jove karateka del Club Karate Berga es va endur el campionat júnior en la categoria de menys de 65 kg
Regió7
La berguedana Yurena Casòliva va vèncer el prestigiós Open Internacional Nintai Cup a Sant Feliu i es va proclamar vencedora d'un títol de ressò internacional per al Club Karate Berga. La lluitadora berguedana es va proclamar campiona júnior (16–17 anys) en la categoria –65 kg de l’onzena edició de la Nintai Cup, celebrada durant el 12 i 13 de desembre al Palau Municipal d’Esports Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat.
L'esdeveniment va reunir 700 karatekes d’una quinzena de països i va omplir les graderies de pavelló durant tot el cap de setmana. Casòliva va derrotar en una final anticipada la japonesa Hosokawa Momoka, en un combat molt igualat de tres assalts. La decisió del jurat va ser unànime.
Marc Boixadera va quedar en primer lloc en la categoria principiants júnior –55 kg i Miquel Aguilar va aconseguir la tercera posició en la categoria màster +35 anys. Aquest èxit col·lectiu situa el Club Karate Berga en una posició privilegiada per reafirmar-se com a pol formatiu de referència. Els resultats del club durant la temporada 2025 dibuixen un futur prometedor per al karate berguedà.
Una competició de referència
La Nintai Cup, creada el 2015 i celebrat cada any a casa nostra, es considerat com un dels opens de karate de contacte més prestigiosos i exigents del país: un escenari des del qual el Club Karate Berga ha fet sonar enguany el seu nom a nivell internacional. Amb seu al gimnàs CEEC de Berga i sota la direcció tècnica de Guille Reyes, l'entitat certifica amb aquest èxit el paper decisiu de promocionar els esports de contacte a la comarca.
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park