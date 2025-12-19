Fiscalitat
Andorra busca Joan Laporta i Maverick Viñales per motius fiscals
Els han de comunicar notificacions en matèria d'informació fiscal
Redacció
El ministeri de Finances d'Andorra ha iniciat un procés de recerca del pilot de motos rosinc Maverick Viñales i del president del Barça Joan Laporta. Tal com apunta el mitjà andorrà Altaveu, la secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals pretén comunicar-los diverses notificacions en matèria d’intercanvi d’informació fiscal. Joan Laporta espera una sola notificació, mentre que Viñales n'ha de rebre quatre. Aquest procediment és l’habitual en casos en els quals no s’han localitzat els interessats en territori andorrà.
Laporta i Viñales, apunta l'edicte, tenen un termini de deu dies (començat aquest dimecres passat) per posar-se en contacte personalment amb la secretaria d'Estat andorrana i iniciar les actuacions pertinents. En cas que no ho fessin, l'organisme podria engegar mesures legals. Tots dos també tenen l'opció de formular un recurs d'oposició i entregar-lo per escrit a la secretaria d'Estat.
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park
- Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- El nou padró oficial confirma que Manresa és a punt d'assolir els 81.000 habitants