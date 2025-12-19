Bàsquet/Lliga U
El Baxi Manresa sub-22 no resisteix el ritme del Saragossa a la represa (84-72)
Els aragonesos imposen el físic de les seves estrelles, Savkov i Traoré, contra uns manresans que acabaran la fase lluitant pel cinquè lloc
El Baxi Manresa sub-22 ha caigut clarament derrotat a la pista del Casademont Saragossa (84-72) després d'una segona meitat en què no ha pogut resistir el ritme del seu rival. Els bagencs han aconseguit igualar al descans la primera escapada aragonesa, però en el tercer període han vist com el rival trencava el partit i ja no hi havia manera de tornar-hi després.
El Saragossa ja ha demostrat de bon inici que volia deixar les coses clares agafant nou punts de renda (13-4). Però el tram final dels primers deu minuts ha tingut un Torreblanca encertat. Amb ell al capdavant, el Baxi només ha arribat amb quatre punts de dèficit al final del període.
I en el segon fins i tot s'ha avançat, després d'una cistella de Lucas Sánchez, que segellava sengles triples dels pivots Bergseng i Pumarola. La defensa catalana funcionava força bé i l'equip de Nacho Juan, tècnic aragonès que tornava a casa, ha arribat a la mitja part amb empat després d'un 2+1 novament de Torreblanca (38-38).
El Baxi encara ha aguantat l'estirada en els cinc primers minuts del tercer quart, en què només tenia quatre punts de desavantage. Però han aparegut el físic de Traoré i la tècnica de Langarita, amb el suport de García i Lukic, que han provocat que la renda ascendís a tretze punts quan faltaven deu minuts per al final.
Els manresans han intentat mantenir una diferència propera als deu punts per mirar de remuntar al final, però Savkov i secundaris com Rodríguez han permès al Saragossa obtenir la màxima de divuit (80-62). Ja amb tot perdut, la diferència ha baixat una mica i Bergseng l'ha acabat deixant en dotze. El Baxi té dos partits per davant, a Màlaga i contra el Madrid a casa, per mirar de ser cinquè i poder jugar a casa l'eliminatòria d'accés al grup dels millors en la segona fase de la Lliga U.
