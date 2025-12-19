Futbol | Tercera Federació
El CE Manresa farà un entrenament a porta oberta el dia 31 de desembre
Club i afició uniran forces de nou abans de cloure l'any 2025 i permetran a grans i petits conèixer com prepara el primer equip un partit transcendental
Regió7
El primer equip del Centre d'Esports Manresa acomiadarà l'any 2025 amb una jornada festiva a l'estadi del Congost. Futbolistes i cos tècnic compartiran amb l'afició i la resta de jugadors de les categories de formació del club com acostumen a ser els entrenaments previs als partits. Particularment aquells amb una alta rellevància competitiva com el que serà el que disputaran el 4 de gener davant la Unió Esportiva Cornellà.
A més de fer club i veure alguns dels seus ídols, els més petits de cada casa podran portar la seva carta al patge reial. No seran els únics per a qui s'ha pensat alguna activitat especial. Aquells enamorats del club podran conèixer més detalls sobre la rifa per commemorar els 120 anys d'història del CE Manresa, mentre que els amants de la música i la cultura popular podran gaudir d'una actuació en directe de Les Vilatukades.
Com ja es va explicar en la presentació dels actes de celebració dels 120 anys del club, alguns dels premis de la rifa seran samarretes signades per exjugadors de l'entitat com Marc Pubill, actualment a l'Atlètic de Madrid, o un parell de botes de la jugadora santfruitosenca de la Reial Societat Paula Fernández, així com productes cedits per la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC).
