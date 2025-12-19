Futbol sala
El Covisa Manresa ha de guanyar per força l'altre cuer per seguir creient en la salvació
Els manresans busquen el tercer triomf a casa i els punts que el tornin a aproximar a zona de permanència
Regió7
El Covisa Manresa no té cap altra opció que vèncer aquest dissabte (18 hores) l'altre cuer del grup 3 de Segona Divisió B per seguir creient en la permanència. La derrota de la setmana passada a la pista de l'Industrias B per 6-4 el va apartar de deixar-lo a dos punts de l'objectiu i ara cal tornar a remar enfonsant l'equip que també té set punts al capdavall de la taula, el Montesión balear.
Els manresans es troben ara mateix a sis punts d'una línia de permanència que marca el Bisontes, una distància que cal començar a retallar de tres a tres. I ho farà amb la recuperació del porter Blasco i amb l'entrada a la llista del juvenil Edgar. Les baixes per al partit són les de Santa i Mujal, però Mellado ja està a disposició de Jairo Molero.
Els illencs no coneixen la victòria lluny de casa seva. Ha perdut en els sis partits que ha jugat a fora de casa, a les pistes de l'Ibi, el Sant Quirze, Les Corts, el Mataró, el Canet i el CCR, a Castelldefels. El balanç quant a resultats és exactament igual al del Covisa, amb dues victòrie,s un empat i onze derrotes, tot i que els bagencs tenen un balanç més bo pel que fa als gols, ja que n'han marcat tres més i n'han rebut deu menys.
Aquest serà el darrer partit de la primera volta de la competició i guanyar podria representar abandonar la penúltima posició en cas que el Sant Quirze no derroti el Bisontes a casa. En tot cas, un dels dos rivals directes perdrà punts. Després de festes, el Covisa haurà de viatjar a Ibi, contra un equip de la zona mitjana de la classificació, i tot seguit el Sant Quirze visitarà el Pujolet, en un altre duel que marcarà tendència.
