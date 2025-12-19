Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pla de BarrisZBE de ManresaSuperPopVil·la romanaBar MokaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Futbol sala

El Covisa Manresa ha de guanyar per força l'altre cuer per seguir creient en la salvació

Els manresans busquen el tercer triomf a casa i els punts que el tornin a aproximar a zona de permanència

David Mellado torna a la convocatòria

David Mellado torna a la convocatòria / Oscar Bayona

Regió7

Manresa

El Covisa Manresa no té cap altra opció que vèncer aquest dissabte (18 hores) l'altre cuer del grup 3 de Segona Divisió B per seguir creient en la permanència. La derrota de la setmana passada a la pista de l'Industrias B per 6-4 el va apartar de deixar-lo a dos punts de l'objectiu i ara cal tornar a remar enfonsant l'equip que també té set punts al capdavall de la taula, el Montesión balear.

Els manresans es troben ara mateix a sis punts d'una línia de permanència que marca el Bisontes, una distància que cal començar a retallar de tres a tres. I ho farà amb la recuperació del porter Blasco i amb l'entrada a la llista del juvenil Edgar. Les baixes per al partit són les de Santa i Mujal, però Mellado ja està a disposició de Jairo Molero.

Els illencs no coneixen la victòria lluny de casa seva. Ha perdut en els sis partits que ha jugat a fora de casa, a les pistes de l'Ibi, el Sant Quirze, Les Corts, el Mataró, el Canet i el CCR, a Castelldefels. El balanç quant a resultats és exactament igual al del Covisa, amb dues victòrie,s un empat i onze derrotes, tot i que els bagencs tenen un balanç més bo pel que fa als gols, ja que n'han marcat tres més i n'han rebut deu menys.

Aquest serà el darrer partit de la primera volta de la competició i guanyar podria representar abandonar la penúltima posició en cas que el Sant Quirze no derroti el Bisontes a casa. En tot cas, un dels dos rivals directes perdrà punts. Després de festes, el Covisa haurà de viatjar a Ibi, contra un equip de la zona mitjana de la classificació, i tot seguit el Sant Quirze visitarà el Pujolet, en un altre duel que marcarà tendència.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents