Bàsquet/Lliga Endesa
Segueixen els problemes físics amb els bases al Baxi Manresa: Max Gaspà, també lesionat, no ha viatjat a Burgos
El jugador del filial Gerard Fernández entra a la convocatòria en lloc del barceloní, que té una afectació a l'adductor
El Baxi Manresano guanya per ensurts a la posició de base. Aquest divendres ha informat, en la prèvia del partit de dissabte a Burgos, de la baixa de Max Gaspà, que es va lesionar en el partit d'Eurocup de dimecres a la pista de l'Slask Wroclaw.
Segons el club, té una lesió a un adductor de la qual no se n'ha especificat gravetat i durada. Gaspà consta com a escorta a la plantilla del Baxi, però havia jugat minuts de base, sobretot contra el Barça, a causa de les lesions de Dani Pérez i d'Hugo Benítez, que tampoc no seran presents a la capital castellana, ja que es recuperen de sengles lesions musculars.
Així, el Baxi ha cridat el base del filial Gerard Fernández, ja utilitzat en les últimes setmanes, que haurà d'ajudar Retin Obasohan i el nouvingut Ferran Bassas en la direcció de joc. Aquesta també podria ser assumida, si fa falta, pel nou fitxatge, Eli Brooks, tot i que a Polònia es va veure que se'l reserva per a la posició de dos.
Les lesions en la línia exterior del Baxi Manresa també van implicar jugadors que ja no hi són, com és el cas d'Alfonso Plummer, traspassat al Bosna, que es va perdre uns partits per una afectació a l'abductor.
