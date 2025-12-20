Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa pateix fins a l'extenuació per sortir de la zona negra a Burgos (100-102)
Els manresans deixen escapar dinou punts i s'ho han de jugar tot a cara o creu en una pròrroga que els allunya a tres victòries del descens
Quin patir! El Baxi Manresa arribarà a Nadal amb tres triomfs de marge sobre el descens, però després de provocar més d'una afecció coronària. Ha deixat escapar dinou punts de renda darrere d'una zona del Burgos, ha pogut perdre abans del temps suplementari però ha sobreviscut a la pròrroga. El triomf (100-102) ha de donar calma. La derrota hauria estat duríssima.
L'entrada defensiva al partit del Baxi no ha estat la millor, ja que ha permès al Burgos anotar en els primers cinc atacs, inclosos tres triples bastant alliberats, dos de Jackson i un de Dani Díez. Com a mínim, la intensitat d'Oriola en els primers atacs i tres triples permetine un marcador de 17-16 encara amb mig quart per jugar.
Però els problemes a darrere de l'equip eren evidents. Els locals han agafat nou punts de renda que han quedat en cinc al primer descans, però amb trenta punts rebuts. Però no es millorava en un inici del segon quart. El descontrol en el joc afavoria un Burgos que castigava amb cistelles massa fàcils. Ocampo ho havia de tornar a parar amb 43-33 en quatre minuts de joc.
Ha estat una aturada per una avaria a un marcador la que ha semblat que atenuava l'empenta local i tranquil·litzava el Baxi. Olinde ja havia anotat un triple i els manresans han aprofitat una baixada de percentatge local per capgirar el resultat amb un triple d'un Bassas que feia estona que estava dirigint bé. Ara era Fisac qui ho parava amb 46-50 (parcial de 3-17). Ara el control semblava forà i ha estat una llàstima no haver anat al descans amb més diferència que el 51-52, amb el tercer triple de Dani Díez.
En l'inici de la segona meitat semblava que el pitjor havia passat i que ara es presentava al Baxi una bona oportunitat per fer sang. Ara sortia tot de cara i tres triples, de Brooks, Bassas i Steinbergs i un ganxo del letó situaven un insospitat, minuts enrere, 56-70.
El públic protestava l'actuació dels col·legiats per desfermar la seva frustració, però la realitat era que el seu equip estava sent víctima d'un bany amb un parcial de 8-26 i perdia per dinou (59-78).
Caiguda en picat
Però el partit ha canviat diametralment de cop i volta perque Fisac ha canviat la defensa a una zonal i el seu equip, amb un 14-0 de parcial, ajudat pel bonus, errades del rival, i l'activitat de Corbalán, retallava fins als cinc ampliables a set per al canvi de quart (73-80).
De tota manera, el mal estava fet i tota la confiança del Baxi havia desaparegut. L'argentí del Burgos, en canvi, anava llançat, posava el seu equip a tres a còpia de tirs lliures i Olinde i Oriola ja tenien quatre faltes.
Tot s'han tornat negre pocs segons després. Sense reacció forana, Jackson ha clavat un triple que capgirava el marcador (83-82, 4.10). Tot tornava a començar, però amb els locals ara plens d'empenta. Ha estat un triple de Bassas el que ha donat molt aire a poc més d'un minut (88-90). Després, ell mateix n'ha fallat un altre i Jackson ha posat l'empat a 28 segons. El Burgos ha escollit defensar i Steinbergs ha clavat un triple al suport del cèrcol a 6,4 segons. L'alternança era local, però Jackson ha fallat el tir final. Pròrroga.
En el temps suplementari, una acció protestada quan Fischer ha escombrat antireglamentàriament una safata de Bassas i, a sobre, Fisac ha vist una tècnica (92-95). Però el mateix base ha errat un bàsquet clar i ara la tècnica era a la banqueta forana. No faltava de res.
Ara tothom fallava, però el Baxi mantenia un petit avantatge de tres punts, després d'una assistència a Oriola, i Obasohan treia una bona falta en atac a 1.33. Però Bassas perdia la bola i Fischer acostava a un punt en entrar a l'últim minut. Després, Oriola ficava dos tirs lliures a 51 segons i Jackson la tornava, a 38. A sobre, Obasohan ha perdut la bola, però Gudmundsson, de tres, i Meindl, molt a prop, han fallat tirs clars. Reyes ha agafat el rebot a 3 segons i ha rebut falta. Ha anotat el primer tir i, amb intel·ligència, ha fallat el segon perquè Oriola, amb un rebot, tanqués el patiment.
