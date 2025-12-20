Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pla de BarrisZBE de ManresaSuperPopVil·la romanaBar MokaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Bàsquet/Lliga Femenina

El Cadí la Seu mostra la seva pitjor cara a Lugo i cau apallissat (84-57)

Les urgellenques es mantenen dins del partit fins al descans, però són escombrades de la pista en el tercer quart de la pitjor actuació de l'any

Anna Palma, durant el partit a Lugo

Anna Palma, durant el partit a Lugo / Durán Ensino

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

Cop dur per a un Cadí la Seu que ha estat clarament apallissat pel Durán Ensino, en un partit que les jugadores d’Isaac Fernández han tingut a tir en els primers vint minuts però en què s'han ensorrat en el tercer període. Les urgellenques han arribat a perdre de trenta i caldrà que passin pàgina d’aquesta actuació de cara al futur.

La local Giomi ha estat la botxí de l’equip, com ja ha demostrat en els primers instants anotant gairebé tot el que li arribava. Entre ella i Haidara feien mal però, mentre ha pogut rutllar en defensa, el Cadí ha aguantat el tipus i només perdia de vuit al descans.

Tot s’ha ensorrat a partir d’aqui. El parcial de 27-11 per a les gallegues, amb la seva estrella fent un recital i ara amb el suport de Tate, ha tret el Cadí del partit i ha deixat el darrer període com una anècdota en què, almenys, mirar de maquillar el resultat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents