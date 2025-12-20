Futbol sala | Segona Divisió B
El Covisa Manresa s’alça victoriós del duel de cuers (6-3)
Els de Jairo Molero clouen la primera volta amb un triomf transcendental contra el Montesión a casa en les seves aspiracions per eludir el descens
El Covisa Manresa va obtenir una transcendental victòria a casa contra l’Entreculturas Montesión (6-3) en les seves aspiracions per eludir les últimes places de la lliga, aquelles aboquen al descens de categoria. El sòlid triomf combinat amb l’ensopegada del Bisontes Castellón al feu del Sant Quirze deixa els de Jairo Molero a tres punts del seu objectiu transcorreguda la primera volta de la competició.
El partit, corresponent a la jornada quinze, enfrontava els dos cuers del grup 3 de la Segona Divisió. Un fet que va quedar en evidència a l’inici, marcat per les constants anades i tornades a les dues bandes, amb els manresans assumint la possessió de la pilota i generant perill amb més assiduïtat. Els balears, per contra, es tancaven a darrere i aprofitaven qualsevol indecisió o error local per armar una contracop.
El Covisa dominava el tempo del partit i un xut-passada d’Aarón a Edgar que el segon no va poder rematar va ser el preludi dels primers gols del conjunt manresà. El primer va arribar arran d’un xut al pal d’Edgar que Aarón va aprofitar després a boca de canó per recollir-ne el refús i fer pujar la diana al marcador (min. 7). Seguidament, Hèctor va transformar el segon arran d’un servei de córner.
Aleshores, els manresans van cedir la possessió de l’esfèrica i es van parapetar a la seva parcel·la defensiva. Circumstància que van aprofitar els balears fins al descans per posar sense èxit setge a la porteria de Cella.
A la represa va arribar la pluja de gols amb un clar denominador, Asis, autor de tres anotacions. El mateix capità i Jordi Sánchez van avisar només començar el segon acte. Llavors, hi van haver dos moments claus que van marcar el signe del partit: una fuetada de Bonn que Cella va conjurar i un penal per mans dels visitants que Asis va materialitzar per transmutar la victòria en golejada (min. 26).
Cella de camp a camp va sumar el quart aprofitant l’absència del porter i el replegament de tots els jugadors rivals al terreny de joc del Covisa (min. 31). Situació que més endavant també va saber treure-li rèdit Asis des del mig del camp (min. 34).
En el mateix minut, però, una bona acció combinativa del Montesinos va suposar el seu primer gol, obra de Jacobo Campo. I encara van minimitzar més la diferència amb una fuetada indeturable d’Ivan Ordoñez (min. 36).
Les faltes de totes dues formacions va ser una constant a la segona part, fet que va propiciar molts llançaments des del punt de penal. Asis va superar l’amonestat porter visitant (min. 38), i Joel Moreno, per part visitant, va fer el mateix en el penúltim minut, però ja de forma intranscendent perquè el matx estava resolt.
El Covisa clou l’any en quinzena posició i tornarà de festes visitant la pista del Futsal IBI-Juypal Hogar el pròxim 10 de gener.
Fitxa tècnica
COVISA MANRESA: Cella, Lozano, Pastor, Ambrós, Hèctor Albadalejo -equip inicial- Blasco, Aleix Pérez, Santaella, Mellado, Asis, Aarón, Llucià, Sánchez, Edgar Ballesteros
ENTRECULTURAS MONTESIÓN: Álvarez, Ordoñez, Bonnin, Mario Martínez, Botia -equip inicial- Gil, Campo, Morell, Malonda, Gonzalo Martínez, Ruiz, Moreno
ÀRBITRES: Anton i Villaescusa
GOLS: 1-0 Hèctor Albadalejo, min. 7; 2-0 Lozano (min. 7); 3-0 Asis (min. 26); 4-0 Cella (min. 31); 4-1 Campo (min. 34); 5-1 Asis (min. 34); 5-2 Ordoñez (min. 36); 6-2 Asis (min. 38); 6-3 Moreno (min. 39)
