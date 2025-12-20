Waterpolo/Segona Divisió masculina
L'Adbisio ETL Global CN Manresa a és a només 45 segons de puntuar a la piscina del segon (9-8)
L'equip de David Torilo domina durant molts minuts a Màlaga però es queda sense marcar en el darrer període
L’Adbisio ETL Global Manresa ha quedat a només 45 segons de treure algun punt de la piscina d’un Waterpolo Màlaga que és segon del grup B de Segona Divisió. Ha estat quan el local Nacho Álvarez ha anotat el gol que significava el 9-8 definitiu. Els bagencs han tingut una darrera acció en superioritat per empatar, però no ho han aconseguit.
Abans, el partit havia arrencat molt bé per a l’equip de David Torilo, amb un 0-3 d’inici i anotacions d’Holgado, Serra i Mayol. De fet, els visitants han acabat els tres primers quarts per davant en el marcador i han arribat a tenir una diferència de 6-8 pocs segons abans d’entrar en el darrer parcial. En aquest, però, després de l’empat malagueny i que els locals erressin un penal, ha arribat l’anotació definitiva després d'uns minuts de nervis i indecisions. Els manresans es mantenen en quart lloc de vuit equips.
CD WATERPOLO MÀLAGA: Rodríguez, San Emeterio, Galero, Álvarez 2, Ariño, Albuera, Gil 2, Lara 1, Cisneros 1, Gutiérrez, Bravo 3, Sánchez, Bravo i Barón
ADBISIO ETL GLOBAL CN MANRESA: Albacete, Luján, Puerta 1, Urgeles 1, Serra 2, Holgado 1, Mayol 1, León, Jordí Martínez, Ivan Martínez, Estany, Rey 2, Torres i Wilson (p)
ÀRBITRES: García i Ivackovic
PARCIALS: 3-3, 2-3, 2-2, 2-0
