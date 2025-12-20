Futbol
La pluja a l'àrea propera Barcelona obliga a ajornar partits de futbol de la regió central
La Federació Catalana de Futbol suspen enfrontaments amb persones implicades procedents de la capital catalana, el Vallès Oriental o el Maresme
La Federació Catalana de Futbol ha ordenat l'ajornament per a la tarda de dissabte de tots els partits de futbol que impliquin persones de Barcelona, el Vallès Oriental i el Maresme. Malgrat que cap de les tres zones no són de la regió central, la participació de personal d'aquests llocs en duels que sí que s'hi disputen ha provocat la suspensió d'alguns d'aquests partits.
Així, de Segona Catalana, en el seu grup 4, no s'ha jugat el Vilanova del Camí-Sant Quirze perquè la tripleta de col·legiats era barcelonina. Del grup 5 tampoc no s'ha celebrat el Sallent-Vallfogona de Balaguer perquè els tres col·legiats havien de viatjar des del Maresme.
Pel que fa a la Tercera Catalana, no s'han disputat, en el grup 8, el Navarcles-Callús [àrbitre del Maresme], el Sant Salvador de Cercs-Súria, amb col·legiat vallesà, tot i que de la zona occidental, i el Can Trias-Guardiolenca, amb jutge del partit barceloní. De grup 9, tampoc no s'ha jugat el Vilomara-Chacarita perquè l'equip visitant és barceloní i l'àrbitre, de Granollers. Pel que fa al grup 12, tampoc no s'ha jugat l'Abrera-Mirasol, amb un àrbitre maresmenc, ni l'Olímpic la Garriga-Moià del grup 4, amb camp al Vallès Oriental i col·legiat de Barcelona.
