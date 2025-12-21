Futbol/Tercera RFEF
El CE Manresa obté un empat meritori, però agredolç al camp del vigent líder (1-1)
El col·legiat invalida en el descompte un gol de Matheus per una falta d'Ayoub que només ha vist ell en un duel en què el bagencs s'avancen i juguen més de mitja hora en superioritat
El CE Manresa hauria pogut sortir líder provisional del Municipal de Badalona i, al final, n'ha marxat amb un empat meritori, però amb regust que podia haver estat més. Principalment per dos motius, pel fet d'haver jugat més de mitja hora amb superioritat numèrica i, sobretot, per un gol anul·lat en el descompte a Matheus per una falta que només ha apreciat el col·legiat en una típica acció en què s'indica perill.
Els manresans s'han salvat de rebre un gol en els primers minuts, quan Oscar ha rebut una pilota en profunditat, ha esquivat Pulido i, amb la porta buida, però amb poc angle i la pilota botant, ha disparat a fora. De tota manera, dos minuts després els blanc-i-vermells han donat senyals de vida, en un bon robatori que ha acabat amb un xut d'Ayoub des de la frontal refusat per Azón.
L'equip de Sergi Trullàs ha passat a controla bastant bé el rival, que en els següents minuts no ha causat perill fins que una pilota llarga ha estat mal refusada per un defensa local, l'ha prolongada Ayoub i Olmedo, incorporat a l'atac, ha superat el porter local amb un toc de classe i ha anotat el segon gol en due setmanes.
El Badalona ha notat el gol i en els següents minuts només ha inquietat amb centrades dels laterals que no han inquietat Pulido. Per contra, el Manresa ha pres el control i, a part de reclamar un penal per mans, ha tornat a inquietar a través de l'autor del gol.
De tota manera, els locals han tingut la millor ocasió en una acció de tiralínies entre Toni Peris, Oscar, que ha deixat d'esperó i Larrosa qui, amb tot a favor, ha vist com Matovu, en una salvada providencial, evitava el gol.
Aquesta jugada ha esperonat els locals, que han pogut tornar a marcar en una rematada alta a la sortida d'un córner. La pressió per les dues bandes era constant i, qui aconseguia robar boles en una zona alta, es plantava en superioritat. Els manresans han tornat a avisar amb una rematada de cap d'Ayoub que ha anat fora i semblava que s'arribaria al descans amb avantatge quan ha tingut lloc l'acció de l'empat.
Una falta no indicada pel col·legiat per agafada al centre del camp ha acabat amb una obertura a la dreta, una gran centrada de Yaya Sidibé i un cop de cap perfecte d'Oscar, superant Matheus, lluny de l'abast de Pulido.
El Badalona ha arrencat la segona meitat amb més ànims per aprofitar l'empenta i capgirar el resultat, però només s'ha acostat en una centrada llarga que no ha trobat rematador. Com en els primers 45 minuts, el Manresa era qui duia el domini de la pilota i semblava amb més capacitat per crear, però calia controlar les contres locals.
Expulsió local
La primera aproximació manresana ha arribat en una centrada rasa d'Ayoub que Aleix Díaz ha rematat massa fluix amb la cama dreta. La jugada que ha canviat el partit ha vingut als 17 minuts de la represa. El col·legiat no ha indicat falta de Matovu a Simon i aquest, des de terra, ha reaccionat colpejant Àlex Iglesias. El local ha vist la segona groga i se n'ha hagut d'anar expulsat i enfurismat.
S'obria tot un ventall de possibilitats per anar a buscar la victòria, però el Badalona s'ha protegit amb dues línies molt juntes que dificultaven les evolucions bagenques. Faltava més rapidesa en les transicions mentre el temps anava passant. Trullás ha volgut fer un pas més endavant i ha retirat Olmedo per fer entrar l'ofensiu Buenavida, situant Àlex Iglesias de lateral dret.
El Badalona ha avisat a deu minuts per al final després d'una pèrdua de Pulido que ha acabat amb un xut de l'autor del gol al lateral de la xarxa. Però els locals ja es conformaven amb l'empat i el Manresa ha tingut dues aproximacions, però les rematades d'Aleix Díaz han estat bloquejades. L'entrada de Munells també ha donat més profunditat per la dreta. Una centrada seva no ha trobat rematador abans de la jugada polèmica.
Ha estat un córner per la banda dreta penjat a l'àrea en què el col·legiat ha indicat "perill" abans que Matheus rematés al fons de la xarxa, això sí, ja amb passivitat del porter local. Els jugadors bagencs han protestat molt, però la decisió estava presa. Segurament l'expulsió havia pesat massa per compensar.
CF BADALONA: Azón, Yaya Sidibé, Manrique, Ayala, Toni Peris, Guzmán, Bermu (Pimentel min 87), Larrosa (Junior min 80), Simon, Piñol (Joaco min 68) i Oscar (Rocafull min 87)
CE MANRESA: Pulido, Olmedo (Buenavida min 78), Matheus, Toni Badia, Matovu (Munells min 86), Carlos, Bader (Mor Diop min 94), Aleix Díaz, Álex Iglesias, Ayoub i Moha
ÀRBITRE: Miguel Ángel Moreno Villaecija (Baix Llobregat). Grogues a Bermu, Piñol i Azón dels locals i a Toni Badia i Moha dels visitants. Ha expulsat Simon per doble amonestació (min 62)
GOLS: 0-1 Olmedo min 14, 1-1 Oscar min 45+1
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya