Gimnàstic i Igualada empaten per acabar l'any (1-1)
Un duel entretingut i amb anades i vingudes acaba en taules gràcies a les bones intervencions dels dos porters
Gimnàstic de Manresa i Igualada van acabar el 2025 amb un vibrant empat (1-1) entre dos dels equips amb més bon joc de la categoria. Amb aquest marcador, els igualadins es mantenen en la tercera posició, la que donaria possible accés al play-off d'ascens, mentre que els manresans son setens, a cinc punts de l'equip anoienc i a set de la zona de descens.
El duel enfrontava als menys golejats (el Gimnàstic) contra els que més gols havien fet (l'Igualada), i no va decebre als espectadors. La primera part va ser un frec a frec entre els dos equips, sense que cap dels dos s'aconseguís imposar. Tots dos equips van tenir moltes ocasions, però el porter local Oriol Roura i el visitant, Adrià Rojas, van aconseguir arribar al descans amb les respectives porteries a zero. Cap dels dos equips es va guardar res, amb disputes per la pilota i moltes aproximacions, però sense el premi del gol. Durant el primer temps, el defensa anoienc Willian de Araújo es va lesionar i va haver de ser substituït al descans.
La segona meitat va començar marcada pel primer gol del partit, al minut 48. L'Igualada es va avançar al marcador després d'una bona jugada de Carlos Sandoval, que feia una centrada lateral i Carlos Monje, a l'àrea, rematava amb el cap per enviar la pilota al fons de la xarxa. La reacció manresana no va tardar a arribar. Sis minuts més tard, els bagencs teixien una jugada per la banda esquerra que arribava als peus d'Ethan Girard i, amb un xut precís, feia l'empat. Amb el partit empatat, el partit semblava que tornava a la igualtat, però al minut 60, Albert Rubio era expulsat amb doble groga i els manresans es quedaven amb un jugador menys. Els visitants ho aprofitaven per avançar metres i passar a dominar la possessió en els darrers minuts, tot i que els escapulats es replegaven bé i tenien ocasions molt clares al contracop. A les acaballes, els igualadins van reclamar penal per unes suposades mans d'un jugador local sota pals, però l'àrbitre no va xiular res i el partit es va acabar amb empat.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Roura, Bertran, Fornell, Torras, Girard (Lamuela 89’), Chumachenko, Wiltbank (Sabat 80’), Rubio, Rodríguez (Fink 75’), Bravo (Domènech 89’) i Martín (Grifell 65’).
CF IGUALADA: Rojas, De Araújo (Santana 46’), A. Cuadras, Baldeh, Samaniego (Fernandez 57’), Sandoval (Martínez 89’), Olmo (Borrell 75’), Lobato, Barrios, Carbó (Alvarez 46’) i Monje (G. Cuadras 75’).
ÀRBITRE: Mohamed el Azaoui, auxiliat per David Rojas i Daniel Gallardo.
GOLS: 0-1 Monje min 48, 1-1 Girard min 54.
