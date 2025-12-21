El Gimnàstic juvenil assalta el camp de l'Osca gràcies a la pilota aturada (1-2)
Els manresans aconsegueixen una victòria clau malgrat un polèmic penal en contra i acaben l'any a un punt de la permanència
El Gimnàstic de Manresa va aconseguir una victòria clau al complicat camp de l'Osca (1-2) gràcies a dues accions de pilota aturada. Amb aquest marcador, els manresans es posen a la tretzena posició, a només un punt de la zona de permanència, i acaben l'any confirmant la bona dinàmica dels darrers dies.
Els aragonesos venien de sis derrotes consecutives i la primera meitat va ser un tempteig, sense cap equip arriscant-se més del compte i tots mantenint l'ordre defensiu. Al quart d'hora de joc, Achraf Hablili tenia la primera ocasió clara pels manresans, amb un xut pràcticament des del mig del camp que el porter local va salvar amb la punta dels dits després d'haver de recular diversos metres, ja que estava en una posició avançada. Els blaugranes van tenir diverses aproximacions amb centrades laterals, però poques ocasions de perill.
A la segona part, els manresans van sortir amb una marxa més i van avançar metres, jugant a camp contrari. Guiu Monsó tenia una ocasió clara amb un xut llunyà que aturava Saucedo. Al minut 64, una bona acció d'estratègia a la sortida d'un córner va permetre que Renzo Deluchi, al segon pal, rematés a plaer amb el cap la pilota a la xarxa i avancés els bagencs. Pocs minuts després, Hablili podia ampliar distàncies rematant un servei de falta d'Eloi Ibars, però el xut sortia arran de pal. A deu minuts pel final, i amb una intensa boira, el col·legiat va xiular un més que dubtós penal favorable als locals després que un dels àrbitres assistents considerés que un defensa manresà havia tocat la pilota amb les mans. Nicolás Roche va transformar la pena màxima i empatava l'enfrontament.
Els minuts finals van ser d'insistència total dels anresans, que van trobar la recompensa a dos minuts per la fi del temps reglamentari, quan Raphael Nkosi va aconseguir anotar el gol de la victòria. Ibars va tornar a executar una falta, que va rematar Nkosi. Saucedo va aturar la pilota, però el rebot va caure de nou al jugador escapulat, que va introduir-la al fons de la xarxa. L'Osca va intentar empatar en els últims instants, però els manresans van aguantar el marcador i fins i tot van poder sentenciar amb un contraatac d'Ansu Sannoh que va sortir fregant el pal.
SD OSCA: Saucedo, Lozano (Losfablos 46’), Vila, Pernia (Magassa 76’), Biarge, Díaz (Badia 46’), Roche, Chatiliez, Blasco (Sarrato 61’), Oliveros (Ramos 61’), Bellmunt.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Lagunas, Olivencia (Sannoh 86’), Arnau, Monsó, Nkosi, Ibars, Galobardes (Urcan 68’), Deluchi, Hablili (Cardona 68’), Guerra (Rico 76’) i Domínguez.
ÀRBITRE: Edgar Monteagudo, auxiliat per María Isabel Serrano i Francisco Mur.
GOLS: 0-1 Deluchi min 64, 1-1 Roche (p) min 80, 1-2 Nkosi min 88.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya