Lliga Femenina 2
El Manresa CBF cau al Nou Congost contra el cuer de Lliga Femenina 2 (48-57)
Les jugadores que entrena Marc Rovirosa no van entrar bé al duel a la represa i l’esforç al darrer període no va ser suficient per guanyar
Regió7
El Manresa CBF marxa de vacances d’una de les pitjors maneres que ho podria fer: cedint una derrota al seu pavelló contra el cuer de la competició. Les jugadores que dirigeix Marc Rovirosa van estar serioses en els primers vint minuts de duel, però una mala represa les va condemnar a necessitar un petit miracle per remuntar, i el TGN va tenir prou ofici i ganes de guanyar per resistir l’últim rampell ofensiu de les manresanes.
El primer període va ser el que va ensenyar un millor joc damunt del parquet. Un duel igualat de dos equips construïts per consolidar el nivell de la nova categoria. Les manresanes resistien amb encert des de la llarga distància, mentre que les tarragonines s’aprofitaven de situacions de dos punts per mantenir l’electrònic igualat.
Al segon període, va aparèixer una barreja entre cansament i falta d’inspiració ofensiva que, tot i no trencar el matx, semblava que era un avís per les locals. El temps als vestidors no va ser suficient per canviar la tendència Manresana, però sí per a les visitants, que van assolir un avantatge de 14 punts que les locals ja no van poder remuntar. I no va ser perquè no ho intentessin, ja que Mariona Teixidó va anotar 13 punts en 10 minuts.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya