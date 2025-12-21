Bàsquet/Lliga Endesa
Nou equips són en un sol partit entre la Copa i el descens, a la Lliga Endesa
Amb el set primers classificats destacats i els dos últims, despenjats, s'obre una lluita duríssima per a l'últim bitllet per ser a València el febrer
La radiografia de la Lliga Endesa quan s'ha cobert un terç de la fase regular deixa un pacient dividit en tres parts, com el cos humà. A la zona superior, al cap, set equips que en tenen dos de renda sobre els següents. A baix, els peus, que també són dos, el San Pablo Burgos i el Granada, amb una sola victòria i clarament destacats en el descens. I enmig, tres victòries per damunt, un nodrit tronc de persona ben alimentada, amb un tòrax de tres equips amb cinc triomfs i un abdomen de sis, el grup més ampli, amb quatre.
Quan falten sis capítols per al tall de la Copa, d'aquests nou ha de sortir l'última plaça per ser a València el mes de febrer i tots ells s'han de cuidar per mantenir la renda respecte dels que integraran la Primera FEB el curs vinent.
En aquest últim grup hi ha un Baxi Manresa al qual va anar de dos punts estar tranquil, com ara, dues posicions més amunt del que estava dissabte a la tarda, o haver quedat a un sol partit del Burgos. De fet, després d'una setmana en què s'han començat a vendre els abonaments per a una Copa en què al Bages pocs pensen, l'equip de Diego Ocampo és a un sol partit d'aquesta fita, sense comptar diferències de punts. A més, té tres partits assumibles a casa (Girona, Breogán i Andorra). Això sí, els desplaçaments no són senzills (Saragossa, València i Baskonia). Fer les paus i acabar la primera volta amb set triomfs seria una molt bona notícia.
Barça i Baskonia, de ferro
De la jornada de diumenge, el més destacat ha estat veure com el Barça i el Baskonia, que divendres van protagonitzar un vibrant duel d'Eurolliga amb tres pròrrogues i la màxima anotació de la història de la competició (134-124) no ho notaven. Els blaugrana, que encadenen dotze victòries en tretze partits des de la sortida de Joan Peñarroya, han derrotat la Penya, a qui han superat per diferència de punts a la classificació (90-80).
Els badalonins han pogut aturar un bon inici blaugrana i han marxat al descans vencent per 34-40. Però en el tercer període, Laprovittola, Hernangómez i Punter, que ha acabat amb 20 punts, han capgirat la tendència i han deixat un resultat que l'equip de Xavi Pascual ha sabut gestionar. En els badalonins, Tomic, amb 19 punts, ha estat el millor.
I en l'altre gran partit del dia, al Baskonia aquest cop li ha sortit cara. El de sempre, Markus Howard, autor de 30 punts, li ha donat el triomf per 90-93 amb un triple ple d'empentes i rodolons en el darrer segon. Els bascos només tenen cinc triomfs, però són els màxims favorits per a la plaça de Copa, veient el seu estat actual.
També ha estat espectacular la victòria de l'UCAM, que ara és segon, contra un València amb un partit menys. Forrest, amb 30 punts, ha estat imparable per als de Pedro Martínez (92-80). També es posa amb cinc triomfs el Breogán, que ha derrotat el Bilbao per 100-99 amb dos tirs lliures de Keandre Cook, i amb quatre el Casademont Saragossa, proper rival del Baxi, que no ha tingut pietat de l'Andorra (107-89), amb 23 punts de Robinson i Bell Haynes.
