Tercera FEB | Grup C-B
La perseverança dona un nou triomf al Navàs a un feu on només hi havia guanyat el Vic (74-84)
L'equip que dirigeix Isidre Suau va sumar una nova victòria a domicili, aquesta d'un mèrit destacable tenint en compte la bona dinàmica que arrossegava el Cuarte al seu pavelló
Actitud, intensitat i una mica de sort, però sobretot la perseverança d'insistir amb un pla de partit amb el qual els jugadors estan convençuts. Aquesta va ser la clau perquè el CB Navàs Viscola tornés de Saragossa amb una nova victòria al sarró, que els manté a la zona alta de la classificació del grup C-B de Tercera FEB. El conjunt que dirigeix Isidre Suau va aguantar l'impuls inicial del Cuarte de Huerva, i es va aprofitar de la lesió del millor jugador dels saragossans per assolir un nou triomf a domicili.
Els primers compassos del duel van estar clarament marcat per la prevalença dels atacs davant de les defenses. Els navassencs mantenien el ritme que proposaven els locals, però cos tècnic i jugadors sabien que a projeccions de 100 punts era complicat vèncer. Dit i fet, els visitants van començar a augmentar el seu to defensiu, però no van poder respirar alleujats fins que Marcos Portalez va haver d'abandonar el parquet amb una lesió a la mà. L'experimentat jugador saragossà ja havia estat un corcó per a Suau i companyia durant les fases d'ascens de la temporada passada, i en 15 minuts portava 18 dels 37 punts del seu equip.
A partir d'aleshores, els navassencs se sabien millors, però calia rubricar la seva condició de favorits a una pista on fins dissabte només hi havia guanyat el CB Vic. A la represa, el canvi de xip defensiu encara va fer un salt més important, i a poc a poc l'equip del Bages anava esgarrapant punts fàcils amb bones accions en contraatac i situacions senzilles de transició. Els 8 punts de marge amb els quals obrien el darrer període van créixer fins a la quinzena, i els cinc minuts finals es van resumir en gestionar l'avantatge per no patir.
