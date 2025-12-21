Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Copa Catalunya femenina

L’ASFE s’enfonsa a la pista d’un dels rivals més en forma de Copa (66-27)

Les jugadores que dirigeix Sergi Hormigo han tingut moltes dificultats per anotar amb certa consistència

Mireia Momtiuk ha encistellat la primera cistella en joc de les locals

Regió7

Manresa

El Petropintó ASFE acomiada l’any competitiu amb una dura derrota a la pista del Lluïsos de Gràcia per 66-27. Les jugadores que dirigeix Sergi Hormigo no han tingut cap possibilitat davant d’un dels rivals més en forma de la competició.

Les santfruitosenques han patit molt per anotar, fins al punt que en els primers vuit minuts de partit només havien convertit una cistella de dos punts. Les barcelonines, en canvi, aprofitaven l’impuls inicial per sumar, sobretot des del tir lliure, i assolir un primer avantatge de gairebé una quinzena de punts que ja ha estat impossible de capgirar.

