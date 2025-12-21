El Puig-reig i el Berga empaten en un intens derbi berguedà (1-1)
Els puig-regencs es mantenen segons i els berguedans segueixen tercers després d'un duel on cap dels dos conjunts aconsegueix un domini clar
Puig-reig i Berga van acabar l'any empatant (1-1) en un duel especialment intens, en què qualsevol dels dos conjunts es podria haver endut la victòria. El Puig-reig perd el coliderat i es manté segon, a dos punts del líder Fundació Terrassa. Just per sota, tercer amb un punt menys, hi ha els blanc-i-vermells.
L'inici del partit va ser intens, però sense cap equip dominador. El Berga tenia la possessió i les primeres aproximacions, però el Puig-reig aplicava una pressió alta i, en una recuperació al mig del camp abans del quart d'hora de joc, en la primera ocasió clara pels locals, Isidre Marsiñach superava el seu marcador en velocitat i, amb un xut de vaselina, superava Ivan Gil per anotar el primer gol del partit. El Berga va agafar les regnes de l'enfrontament, però li costava arribar a la porteria local i patia davant la pressió ordenada del conjunt puig-regenc. A mesura que passaven els minuts, l'equip visitant s'anava fent gran i van arribar a tenir més ocasions clares per empatar, però el Puig-reig seguia tenint alguna opció de perill i es defensava bé.
La segona meitat, en canvi, va començar amb domini visitant i, al cap de cinc minuts de la represa, el Berga va superar la pressió local amb una bona transició. Iker Sánchez, escurat a la banda, va passar la pilota a Diego Hualpa que, amb un xut precís amb efecte des de la frontal de l'àrea, feia el gol de l'empat. A partir d'aquell moment, els dos equips van disputar la pilota amb molta intensitat, però amb els de la capital comarcal tenint la possessió i amb els verd-i-vermells fent una pressió alta. Passada l'hora de joc, el Berga va reclamar una possible targeta vermella del porter local, Lluc Guiteras, per una falta a la frontal de l'àrea que la col·legiada va xiular com a groga. Guiteras es va redimir aturant el llançament de falta amb una parada providencial. El partit es va trencar i hi va haver diverses faltes amb duresa per part d'ambdós equips. Els minuts finals van ser lleugerament de domini del Puig-reig, tot i que tant uns com els altres van tenir aproximacions clares i es podrien haver endut els tres punts.
CE PUIG-REIG: Guiteras, Prat (Balmes 63’), Domínguez (M. Fernandez 79’), Guettaf (Balagué 63’), Claret, Divins, Santasusagna (J. Fernandez 63’), M. Soler, Rovira (P. Soler 63’), Dueñas i Marsiñach (Pons 79’).
CE BERGA: Gil, Torres, Ruiz, Mulero (Baldeh 79’), Cáceres, Sánchez (Placeres 85’), Hualpa, A. Hernandez (Donat 85’), O. Hernandez (Castaño 69’), Maza (Ceesay 63’) i Artigas.
ÀRBITRA: Patrícia Portillo, auxiliada per Héctor Ramos i Oscar Codina.
GOLS: 1-0 Marsiñach min 13, 1-1 Hualpa min 51.
