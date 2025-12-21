Futbol/Hoquei patins
Unes obres i les pluges deixen impracticable l'accés al camp de futbol de la Balconada
La col·locació, encara a mitges, d'unes casetes prefabricades per als equips del Club Patí Manresa ha afectat els accessos i la proximitat de festes fa témer que la situació es mantingui durant dies
Els jugadors, tècnics i aficionats de la UE Balconada, i dels rivals, que durant aquest cap de setmana han hagut de jugar partits al camp de futbol del barri manresà han acabat ben enfangats. El motiu ha estat la coincidència de les obres que s'estan fent per col·locar casetes prefabricades que serveixin de vestidors al Club Patí Manresa, que utilitza les instal·lacions per entrenar-s'hi, i les pluges. Fonts del club blanc-i-blau lamenten que s'hagi deixat tot a mitges durant aquests dies i que s'hi hagi format un gran fangueig.
Tot i que els responsables de l'obra, Constructora del Cardoner, van mirar de condicionar-ho amb un afegit de terra suplementària divendres, l'aigua caiguda no ha ajudat i la mesura no ha estat suficient per evitar les incomoditats.
Des de l'entitat exculpen de tot el problema el club d'hoquei de la ciutat, que ja fa temps que ha d'utilitzar les instal·lacions, sovint en males condicions pel fred, la calor, o el fet que sigui a l'aire lliure. El dèficit d'instrastructures esportives de la ciutat que l'allunya en moltes ocasions del Pujolet, el seu pavelló de referència, tot i que han presentat alternatives que no han estat acceptades. El problema ha estat deixar els accessos a mitges i, fins tot, ocupar amb material una rampa per a persones discapacitades, la qual cosa provoca que aquestes no puguin accedir al camp sense quedar-s'hi encallades.
La proximitat de les festes de Nadal, i el fet que els tres primers dies de la propera setmana no siguin gaire operatius per a moltes empreses, provoca la temença que les coses es quedin així fins després de festes. Dilluns, per exemple, hi juga l’equip femení i durant aquestes dues setmanes, malgrat que la competició no torna fins al cap de setmana del 10 i l’11 de gener, hi ha amistosos i sessions per a nens al camp.
De moment, aquest diumenge, tothom qui ha volgut accedir al camp per veure el partit entre els primers equips de la Balconada i el Casserres ha hagut de tornar a superar el fang. Les previsions meteorològiques són de més pluja durant els propers dies i això pot provocar que la situació encara es compliqui més si a partir de dilluns no es prenen mesures.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya