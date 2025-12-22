Esquí alpí
Aleix Aubert, de La Molina Club d'Esports, 24è en el gegant de la Copa del Món d'Alta Badia
El jove esquiador de 20 anys es converteix en el més jove de l'estat de passar un tall de la primera màniga
Regió7
El jove esquiador de 20 anys Aleix Aubert, de La Molina Club d'Esports (LMCE), és el tercer de la història de l'esquí alpí masculí de l'estat a superar una primera màniga d'un gegant de la Copa del Món. Va passar a l'estació d'Alta Badia, on va ser el 27è de la primera màniga, a 2.42 del primer, l'austríac Marco Schwarz.
Després, en la segona, va fer un petit error en la zona plana, però es va recuperar i va acabar el 24è, millor jove de tota la cursa, a 2.16 del mateix esportista centreeuropeu qui, per tant, va fer una pitjor baixada que el barceloní
Un cop acabada la cursa, Aubert explicava que "m'he despertat amb la sensació que avui podia entrar en el top-30. Ha estat espectacular, quan he entrat a la meta, veure que estava a dins. M'he tornat boig i soc feliç. Ser el jove amb millor resultat d'aquesta cursa i d'Espanya em genera una gran motivació".
Aubert s'enfronta a setmanes determinants per saber, com tot sembla indicar, si podrà entrar a la llista per competir en els Jocs de Milà i Cortina d'Ampezzo, el febrer.
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- La perfumeria Regina abaixa la persiana: «És la història de la nostra família»
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Un turisme pateix una sortida de via a la carretera de Vic de Manresa