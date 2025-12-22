Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aleix Aubert, de La Molina Club d'Esports, 24è en el gegant de la Copa del Món d'Alta Badia

El jove esquiador de 20 anys es converteix en el més jove de l'estat de passar un tall de la primera màniga

Regió7

Manresa

El jove esquiador de 20 anys Aleix Aubert, de La Molina Club d'Esports (LMCE), és el tercer de la història de l'esquí alpí masculí de l'estat a superar una primera màniga d'un gegant de la Copa del Món. Va passar a l'estació d'Alta Badia, on va ser el 27è de la primera màniga, a 2.42 del primer, l'austríac Marco Schwarz.

Després, en la segona, va fer un petit error en la zona plana, però es va recuperar i va acabar el 24è, millor jove de tota la cursa, a 2.16 del mateix esportista centreeuropeu qui, per tant, va fer una pitjor baixada que el barceloní

Un cop acabada la cursa, Aubert explicava que "m'he despertat amb la sensació que avui podia entrar en el top-30. Ha estat espectacular, quan he entrat a la meta, veure que estava a dins. M'he tornat boig i soc feliç. Ser el jove amb millor resultat d'aquesta cursa i d'Espanya em genera una gran motivació".

Aubert s'enfronta a setmanes determinants per saber, com tot sembla indicar, si podrà entrar a la llista per competir en els Jocs de Milà i Cortina d'Ampezzo, el febrer.

