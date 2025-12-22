Hoquei patins
L'Igualada Femení cau per la mínima contra el Vila-sana a Les Comes (0-1)
Les anoienques no van tenir sort de cara a porteria, i continuen sense aconseguir sumar tant com voldrien a la seva pista
Regió7
L'Igualada Femení Grupo Guzmán continua sense guanyar amb tota la freqüència que voldria els partits que disputa a Les Comes. Aquest darrer cap de setmana, contra el Club Patí Vila-sana, jugaven el partit que acomiadava l'any, però les jugadores que dirigeix Carles Piernas no van estar encertades de cara a porteria i van pagar car encaixar l’únic gol del partit. Les múltiples ocasions de la segona part es van topar amb una gran versió de la portera visitant, que van certificar els tres punts per a l'equip lleidatà. Les igualadines només han guanyat un partit a Les Comes aquesta temporada.
Les igualadines van sortir molt concentrades en l’inici de partit. El duel pintava obert, però just quan les locals semblaven dominar, arribava el gol de les visitants en una contra i xut final que posava el 0-1 al marcador amb molts minuts per jugar. Les lleidatanes iniciaven la segona part amb Anna Salvat sota pals, una de les millors porteres del moment. El partit va mantenir la mateixa tònica de la primera part, però amb un Igualada més intens i vertical que generava ocasions, però insuficients per batre la porteria visitant i trencar la manca de victòries a Les Comes.
