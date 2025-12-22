Bàsquet
Manresa CBF: El Magenta que Creix Ben Fort presenta mascota i himne
L'entitat manresana dona a conèixer el seu nou cant i mostra en societat la Magentina en el vespre gran de les seves 23 formacions i l'escoleta
El joc del 21 és conegut per tothom qui ha practicat bàsquet alguna vegada. Entre encerts de camp i tirs lliures has de sumar aquesta xifra, sense passar-te, per guanyar l'adversari. El 21 també té un significat especial per al Manresa Club Bàsquet Femení. És l'any de la seva fundació i, per tant, no és estrany que hagin estat els dos dígits que ha portat a la camiseta la seva mascota quan ha estat presentada en societat. Ha estat un dels atractius de la festa, la que ha tingut lloc aquest dilluns, d'un club que només té cinc anys i que, com expressa repetidament la seva presidenta, Nina Pont, acumula més dificultats de les que voldria, sobretot econòmiques, per avançar com caldria.
Però malgrat tot, i dels problemes que ha explicat que alguns dels seus conjunts han tingut aquest cap de setmana, les magenta han volgut mostrar la seva força. Aquesta procedeix dels 23 equips, del sènior A que la primavera passada va pujar a Lliga Femenina 2, al Premini 1, i també d'una escoleta que, en un exemple d'integració inversa dins d'un club totalment femení, també admet nens.
Per a aquesta ocasió, al Nou Congost, hi havia dues grans novetats que, com ha explicat Pont en el seu discurs, han de contribuir a donar més identitat al club. Una era l'himne. Segons informen des de l'entitat, ha sortit de propostes d'algunes jugadores que s'han penjat a xarxes i s'han votat. Després, es va buscar un coordinador que millorés la lletra i preparés una gravació en què ha participat tota la gent del club. De fet, es va enregistrar tot coincidint amb la setmana del pont de principi de desembre. I el resultat ha estat "Som magenta".
El color característic del club, que comença amb la mateixa lletra que el nom de la ciutat, s'ha volgut reflectir en la lletra acompanyada d'una música festiva i alegre. Ha sonat als altaveus i s'ha pogut seguir als marcadors del Nou Congost. Al mig de la pista, les jugadores la cantaven formant les lletres de l'entitat, MCBF, davant d'aficionats, familiars i amics.
La Magentina entra en acció
Abans havia aparegut l'altra novetat, que moltes persones no coneixien. Tal com passa amb el Llumet en el Bàsquet Manresa, el club femení també ha intentat trobar una icona que el representi. I el resultat ha estat la Magentina, amb trets semblants als del seu homòleg masculí.
La nova mascota vol ser imatge del club i que representi l'esforç, el coratge i el treball en equip. La seva imatge desenfadada ha de poder representar l'entitat en totes les activitats que es facin. De fet, en la seva estrena no ha estat gens tímida i s'ha fet fotografies i ha ballat amb tothom, incloses les autoritats.
L'himne i la mascota són dos elements més d'aquest creixement que ve molt determinat per uns patrocinadors fidels i nombrosos, tot i que seria molt convenient que el primer equip, que aquesta temporada ha d'afrontar llargs viatges per tota la zona nord peninsular, en pogués trobar un com tenen la gran majoria dels seus rivals.
Pont ha tornat a fer referència a "la importància d'educar i de valors com la disciplina". Ha evocat l'ascens del maig i com tot el club es va unir per aconseguir l'objectiu. També ha fet referència a l'ajut de l'Ajuntament, representat per l'alcalde, Marc Aloy, i el regidor Anjo Valentí. El primer ha refermat el paper del Manresa CBF com a "referència de la ciutat" i ha demant a les 250 noies dels diferents equips "sobretot, que us ho passeu bé" jugant a bàsquet.
En l'acte també hi ha estat el delegat federatiu a la Catalunya central, i president dels àrbitres, el bagenc Lluís Vergés, que ha volgut destacar el fet que sigui una entitat únicament de noies i el paper que pot tenir Manresa en aquesta parcel·la del bàsquet català.
Ja amb la mascota i l'himne en boca de tothom, era el moment de seguir la celebració, tant al pavelló, amb refrigeris i sortejos, com després de festes amb una cinquena temporada que ha de reflectir com el projecte magenta creix ben fort.
