Voleibol | Primera Divisió
El Vòlei Manresa cau contra el líder, l'Hospitalet, per l'efectivitat en els moments clau (1-3)
Els bagencs només anoten cinc punts menys que els riberencs, però aquests es mostren més resolutiu en el final de tres mànigues
Regió7
El Vòlei Manresa va estar a punt de posar en serioses dificultats el líder del grup B de la Primera Divisió estatal, l'Hidropres CEV L'Hospitalet, però va acabar cedint a casa per 1 set a 3 en un duel que es van decidir per detalls. De fet, en l'acumulat de tots els punts, els bagencs només en van sumar cinc menys que el seu rival. El problema va ser que l'adversari se'ls va endur en els moments més determinants de tres de les quatre mànigues.
El primer set va estar marcat per la igualtat. L'Hospitalet, amb un conjunt sòlid de jugadors joves i experimentats, va aconseguir un lleu avantatge que va saber administrar find al final, malgrat que una bona reacció dels manresans en el tram final va deixar el resultat en un ajustat 22-25.
Aquests bons minuts van tenir continuïtat en el segon parcial, en què el Vòlei Manresa va sortir amb més determinació i seguretat. Amb un joc més ordenat en atac, i més encert, el conjunt local va dur en tot moment la iniciativa i es va apuntar la màniga per 25-20. El partit tornava a començar amb tot per decidir.
Però el tercer i el quart sets van seguir una dinàmica molt semblant i, en tot dos casos, amb no gaire sort per a l'equip de casa. La igualtat en el marcador va ser constant, amb alternatives per a tots dos equips i intercanvi de punts fins als instants finals. En aquests moments decisius, però, l'experiència dels visitants els van fer guanyar per resultats molt semblants, un 22-25 i un 21-25 que significaven l'1-3 final i el fet que els manresans no poguessin ni forçar el desempat.
Tot i aquesta derrota, el Vòlei Manresa, que venia de tres victòries en els últims quatre partits, i aquesta en el desempat, va poder competir de tu a tu davant del líder, amb el suport d'una afició que va assistir en un bon nombre a l'Ateneu de les Bases. D'aquesta manera demostra que està en condicions de competir en tots els partits.
El duel va tancar la primera volta de la competició, en què els manresans s'estableixen a la zona mitjana de la taula, just abans de l'aturada nadalenca i d'un nou partit a casa, que es disputarà el dia 10 contra un CN Sabadell que té un punt menys a la classificació i contra el qual podria posar distància.
