Atletisme
Anna Torras, del CAI, es proclama campiona de Catalunya de Cros a Olot
Júlia Solé va cloure la prova absoluta en segona posició mentre que Judit Navarro va vèncer en categoria sub-23
Queralt Graner va ser quarta en la prova sub-14, la millor posició per als representants de l'Escola Manresana d'Atletisme
Regió7
Anna Torras, del Club Atlètic Igualada Petromiralles es va coronar diumenge passat com a campiona de Catalunya individual de Cros. En la prova disputada conjuntament amb la 29a edició del Cros d'Olot-Memorial Miquel Àngel Chorrero, l'atleta del club igualadí va brillar amb llum pròpia tot i la duresa del recorregut. Júlia Solé va acabar segona, mentre que Judit Navarro, també de l'entitat anoienca, es va imposar en categoria sub-23.
Torras va travessar la línia d'arribada enregistrant uns destacables 29' 10'', setze segons per davant de la segona classificada, la seva companya d'equip Júlia Solé. El podi el va completar Clara Las Heras, a 37 segons de la vencedora. També va realitzar una prova destacable Judith Navarro, que va ser sisena en la classificació absoluta, però que es va proclamar vencedora de la categoria sub-23.
A la prova disputada a Olot hi van participar dos atletes més del CAI: Pol Carrera i Daniela Gaitán. El primer va ser cinquè en categoria sub-20 masculina, mentre que la segona va ser setena em sub-18 femení.
Representació manresana
Al cros també hi van participar atletes del Club Atlètic Manresa, concretament de l'Escola Manresana d'Atletisme, que hi van assistir amb vuit atletes. El millor resultat el va registrar Queralt Graner, que va travessar la línia d'arribada en quarta posició de la categoria sub-14, a 7 segons del podi. Per la seva banda, Èlia Villar també va assolir una posició de finalista sent vuitena, a 23 segons de les medalles en categoria sub-12.
També van participar: Abril Dolón, 17a en sub-10 femení; Paula Pujol, 17a en sub-14 femení, Noa Iftimi 26a i Clara Ladrón 28a en la mateixa cursa; Maikel Durant Salguero, 27è en sub-14 masculí; i Biel Bosch 46è en sub-12 femení.
