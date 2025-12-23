Kickboxing
Ismael Ouraichi, de Sant Vicenç de Castellet, guanya el cinturó New Generation de Fight for Glory
El lluitador, que forma part del club Billy Fight de Sant Fruitós, va vèncer per decisió unànime a Abdelkader Hacer
El lluitador nascut a Sant Vicenç de Castellet, Ismael Ouraichi va vèncer per decisió unànime a Abdelkader Hacer i es va proclamar campió del cinturó New Generation de Catalunya de la companyia Fight for Glory. El santvicentí de 21 anys forma part del club Billy Fight, establert a Sant Fruitós de Bages, i ha aconseguit aquest mèrit en un any en què ha alçat els braços com a campió català en dues ocasions.
En el combat del passat cap de setmana, Ouraichi s'enfrontava a Abdelkader Hacer, un competidor que forma part del club Urban Warrior, establert a Girona. El combat estava pactat a 80 quilograms i tots dos rivals van complir amb les expectatives. El vencedor es va decidir per decisió unànime dels jutges, que van nomenar el bagenc com a campió de New Generation de la companyia Fight for Glory.
Aquest és el tercer gran èxit d'Ouraichi aquest any 2025, ja que prèviament s'havia proclamat campió de Catalunya en categoria K1 i subcampió estatal en K1 light.
