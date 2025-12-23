Boxa
Melania Sorroche clou el 2025 amb una nova victòria per KO tècnic
La lluitadora del va cloure un 2025 exitós amb un contundent triomf a Badia del Vallès davant de Basilia Mancilla
Regió7
La boxadora manresana Melania Sorroche va cloure amb brillantor un any 2025 damunt del ring que la consolida com una de les esportistes amb major creixement de la boxa professional femenina a tot el país. Dissabte va aconseguir una nova victòria, aquesta per KO tècnic, davant de la colombiana Basilia Mancilla en un combat pactat a sis assalts dels quals només se'n van haver de disputar cinc abans que l'àrbitre aturés l'enfrontament.
Des de el primer toc de la campana, 'La Choni' va saber imposar el seu ritme i va establir un domini damunt del ring en les accions que requerien major precisió i una pressió constant. La seva rival, Basilia Mancilla va demostrar entrega i resistència, però no va posar en excessius problemes a la púgil manresana. Al cinquè assalt, una combinació de cops va fer que l'àrbitre aturés el combat.
El combat torna Sorroche al capdavant de les boxadores amb un millor estat de forma de tot el país, consolidant el seu creixement i protagonisme a la disciplina.
