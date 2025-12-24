Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Font dels CapellansGripEpisodi de neuBaralla a IgualadaLoteria de NadalPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Jujitsu

Dídac Campos, de Súria, es proclama doble sots-campió català de jujitsu

El lluitador surienc va caure en la final de dues de les seves especialitats, Fighting i Ne Waza, davant del seu gran rival generacional, Marc Luna

Núria Álvarez, Dídac Campos i Gaspar Gamisans

Núria Álvarez, Dídac Campos i Gaspar Gamisans / Núria Álvarez/SAS

Regió7

Súria

El lluitador surienc Dídac Campos es va proclamar aquest cap de setmana doble sots-campió de Catalunya de jujitsu, tant en la modalitat Fighting com Ne Waza. El jove esportista que s'entrena a la Societat Atlètica de Súria va assolir un gran resultat en el campionat de casa, que es va disputar a El Papiol durant el cap de setmana. En totes dues modalitats, Campos va excel·lir en la seva participació fins a trobar-se amb Marc Luna, el seu gran rival generacional.

La primera plata que va signar Campos va ser en jujitsu Ne Waza, on va arribar a la final després de vèncer tres combats. Al definitiu, però, el lluitador del Nagare i gran rival del surienc el va derrotar. Una història similar es va repetir estona després, quan Campos es plantava de nou al combat pel títol català en la modalitat de Fighting. En aquesta ocasió, el combat va ser molt més ajustat, i Campos va resistir fins als últims segons.

Notícies relacionades i més

Aquests grans resultats obren la possibilitat al practicant de jujitsu surienc a assistir als Campionats d'Espanya Absoluts, que se celebraran el mes vinent a la localitat madrilenya de Parla. En paral·lel a la seva participació, la surienca Núria Álvarez va superar el curs i els exàmens d'Oficial d’Organització Esportiva i per tant entra a formar part de l’equip d’àrbitres de jujitsu de la Federació Catalana.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents