Ral·li
Gil Membrado, d'Olost, lidera en el seu debut a les Andbank GSeries
El jove pilot de 18 anys va dominar amb solvència les diferents mànegues de la categoria Ral·li3, que debutava a les sèries
Gil Membrado va excel·lir en el seu debut competitiu a la categoria Ral·li3 de les Andbank GSeries 2025-2026. El jove pilot d'Olost, que tot just ha complert 18 anys, es va imposar amb solvència en la primera aturada del campionat de ral·lis andorrà que es va celebrar al Circuit Andorra-Pas de la Casa. Membrado va fer gala de la seva capacitat d'adaptació en aconseguir treure tot el suc a un Ford Fiesta que pilotava per primera vegada.
Aquesta temporada 2025, abans de celebrar la majoria d'edat i de treure's el carnet de conduir, Membrado ja es va proclamar campió CERT, el Campionat d'Espanya de Ral·lis de Terra. I ara, demostrant que la seva habilitat no depèn de la superfície per on circula a tota velocitat, s'ha imposat en una disciplina sobre un circuit totalment nevat i al volant d'un cotxe amb tracció total que ha encaixat de meravella amb la proposta i identitat de les sèries.
El podi de la seva categoria el van completar el campió de la primera edició del PAST Rally3 Trophy Iberia, Jesús Jiménez, i el propietari de l'equip PAST, i també debutant al circuit andorrà, Daniel Alonso.
En la categoria reina no hi va haver sorpresa, i el campió del WRC Junior i del WRC3 el 2017, Nil Solans, va demostrar que era el pilot més consistent damunt el gel. El de Matadepera ja sabia el que era triomfar en aquest mateix escenari, i també va demostrar que és un dels pilots amb més capacitat per adaptar-se al Giand 4x4 que aquest any ha evolucionat PCR Sport
