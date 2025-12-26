Piragüisme/Eslàlom
El Cadí Canoë Kayak rebrà 400.000 euros comunitaris pel projecte Hub Pyrenees Whitewater
L'entitat urgellenca és una de les beneficiades pel projecte europeu Erasmus+, que finança iniciatives d'entitats esportives catalanes
Regió7
El Cadí Canoë-Kayak de la Seu d'Urgell ha estat beneficiat amb 400.000 euros, dins del programa comunitari Erasmus+, per finançar el seu projecte Hub Pyrenees Whitewater, de centre de referència del piragüisme-eslàlom a la zona, segons ha donat a conèixer la Generalitat.
Aquest és un programa que permet projecte internacionalment l'esport català a través d'iniciatives transnacionals. Té un pressuport total de 67 milions d'euros i en ell s'han recomanat 350 propostes, entre les quals les d'associacions en col·laboració, a petita escala o esdeveniments esportius, entre d'altres.
A part de la iniciativa del Cadí Canoë-Kayak, n'hi ha d'altres endegades per entitats com el Club Natació Banyoles, el Pitch and Putt Barcelona-Teià, l'associacio Sant Cugat Creix, Hospibarna Sports Events, el Consell Esportiu del Baix Llobregat o la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).
