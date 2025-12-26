Bàsquet
El Gerbert d’Aurillac venç el Paidos i s’endú una Supercopa amb regust nadalenc (79-57)
El derbi amistós omple el pavelló de Sant Fruitós de Bages i dona el tret de sortida a la Copa Col·legial 2026
Lluc Grandia
L’Institut Gerbert d’Aurillac ha superat l’Escola Paidos (79-57) i s’ha emportat la Supercopa SFB, una competició amistosa que ha donat el tret de sortida a la Copa Col·legial d’enguany. L’enfrontament, marcat per un ambient festiu i amb una bona assistència de públic, ha servit per posar a to els equips masculins i femenins d’ambdós centres escolars de cara a la competició oficial, en la qual hi participaran 12 instituts de les nostres comarques en categoria masculina i nou en la femenina. Ha estat el segon any que el pavelló de Sant Fruitós ha acollit el partit inaugural de la competició per Sant Esteve. L’any passat, l’equip masculí del Gerbert va superar l’Institut Lacetània en un partit de la primera ronda de la competició.
El duel ha constat de quatre parts de deu minuts: els equips femenins han jugat el primer i el tercer, i els masculins, el segon i el quart. El primer parcial ha estat el més igualat. Després d’uns primers minuts d’igualtat (4-4 al minut 6), les jugadores de Paidos han ampliat la diferència fins al 6-14, però el Gerbert ha fet un parcial de 8-0 per empatar l’enfrontament a 14-14.
El segon quart, en canvi, ha estat de clar domini pels jugadors del Gerbert d’Aurillac, liderats per un pletòric Albert López. El Paidos ha tingut jugadors més petits, alumnes d’ESO, mentre que els del Gerbert han estat de Batxillerat, i han aconseguit imposar la seva superioritat física. El resultat parcial ha estat de 29-15, per arribar al descans amb un total de 43-29.
El segon parcial dels equips femenins ha mantingut la igualtat del primer, amb alternances al marcador. Ambdues formacions han buscat un joc dinàmic i intens, amb transicions, recuperacions i entrades a cistella, i poques jugades estàtiques. Els minuts finals han estat d’anades i vingudes i el resultat parcial ha estat de 18-14 favorable a les jugadores del Gerbert, i el total ha pujat fins al 61-42.
El Gerbert ha abaixat el ritme en el darrer període i, malgrat que ha seguit imposant el seu físic, els jugadors de Paidos han aprofitat per igualar el joc i han aconseguit anotar a través d’un joc ràpid i diverses recuperacions. El Gerbert ha aconseguit molts punts gràcies a safates a cistella i ha aconseguit alguns dels punts més espectaculars del partit. El resultat final ha estat de 79 a 54, tot i que el més important ha estat l’ambient familiar i festiu que s’ha viscut entre ambdós equips. Els màxims anotadors han estat Albert López (14 punts) i Emma Trulls (10) pel Gerbert, mentre que pel Paidos, Lluc Centelles ha anotat 10 punts i Laia Muncunill i Mireia Pich n’han anotat sis cadascuna.
Derbis al sorteig
Durant la mitja part, s’ha dut a terme el sorteig de la Copa Col·legial Catalunya Central, que començarà a inicis d’aquest 2026. En categoria masculina, l’atzar ha ofert, curiosament, un Paidos-Gerbert d’Aurillac en primera ronda, que ha despertat l’efusivitat del públic santfruitosenc. També hi haurà un derbi manresà entre la Joviat i el Lluís de Peguera. La resta dels enfrontaments seran: IES d’Auro-Vedruna Escorial Vic; Institut Mig-Món-Oms i de Prat; El Cairat-FEDAC Vic; Jaume Callís-La Salle Manresa; La Salle Manlleu-Institut de Masquefa; i Institut Escola Manresa-INS Quercus.
En categoria femenina, el derbi manresà enfrontarà l'Oms i de Prat i l'Institut Escola Manresa, mentre que el Mig-Món, de Súria, s'enfrontarà al Gerbert d’Aurillac. En canvi, les jugadores del Lluís de Peguera es veuran les caresa amb les vencedores d’un triangular entre els tres instituts de les comarques de Ponent (Lo Pla d’Urgell, Vedruna Balaguer i Alfons Costafreda). Els altres enfrontaments seran El Cairat-La Salle Manresa; Paidos-INS de Gurb i Joviat-Vedruna Escorial Vic.
