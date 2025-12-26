Bàsquet/Eurolliga
Joan Peñarroya encaixa una dura derrota en el seu debut amb el Partizan de Belgrad (87-112)
L'equip serbi, immers en una gran crisi després de la sortida d'Obradovic, és apallissat a casa pel Maccabi i és avantpenúltim
L'únic avantatge que pot tenir Joan Peñarroya a l'inici de la seva aventura a Belgrad és que pitjor no es pot anar. El tècnic egarenc, establert a Manresa des de la seva etapa de jugador i capità del club bagenc, ha canviat un final convuls al Barça per un vesper, que és el que viu el Partizan, el seu nou club. Amb els aficionats en guerra oberta amb els jugadors, el conjunt de la capital sèrbia s'ha estrenat amb el seu nou tècnic amb una humiliant derrota contra el Maccabi (87-112) i amb escridassada general dels aficionats. I encara podia haver estat pitjor, ja que els israelians han aixecat el peu de l'accelerador quan guanyaven per 35 punts.
L'equip ja venia de dues derrotes molt dures, un 68-86 a casa contra la Virtus i un 109-68 a Kaunas, amb l'interí Mirko Ocokoljic a la banqueta després de la traumàtica sortida de la llegenda Zeljko Obradovic, tip dels jugadors. En aquest darrer partit no va jugar el pivot Tyrique Jones, a qui l'afició blanc-i-negra acusava d'haver-se esborrat, i només ho va fer set minuts un Jabari Parker que també està sent el centre de les crítiques dels seguidors. Tots dos han estat esbroncats en la presentació de l'equip.
En la seva primera aparició davant dels mitjans, Peñarroya havia dit en la prèvia que no pretenia comparar-se amb "el millor entrenador europeu dels últims 25 anys. "Ja sé que la figura de Zeljko és increïble. No vinc a canviar aquesta opinió. Vinc a treballar fort i a intentar que l'equip transmeti allò que vol veure la nostra afició.
Paral·litzats
Però a l'hora de la veritat, contra un Maccabi que encadena cinc victòries seguides, el Partizan ha estat una joguina. Peñarroya, que ja no va tenir un bon final de relació amb Jabari Parker al Barça, no l'ha fet jugar cap minut. L'equip ha mantingut el tipus al primer quart, en què guanyava per 31-30. Però en el segon s'ha enfonsat.
Un parcial de 12-28 ha demostrat que és molt tou en defensa. Quan Walker, Sorkin i Leaf han començat a anotar pels hebreus, no hi ha hagut resposta. També en la prèvia, Peñarroya havia dit que "prefereixo guanyar un partit per 100-99 que per 60-59". El problema era, com va passar en seva etapa al Palau, que el control defensiu en aquest partit no ha existit. L'estadística dels rebots ha estat letal, 27 a 45, amb només 8 en atac del Partizan per 16 de l'equip de Tel Aviv.
En el tram final, el públic ha seguit cantant a favor d'Obradovic, escridassant Jones i aplaudint homes del planter, com Lakic. Després del partit, Peñarroya declarava que "només hem pogut entrenar tres cops, i sense Jones i Bonga, però hem de millorar la nostra energia i el caràcter. Ara hem de fer bé les coses fàcils i estar junts". El següent partit d'Eurolliga no ho serà, de fàcil. Dimarts a València.
