L'Espanyol instal·la xarxes de seguretat rere les porteries pel retorn de Joan García amb el Barça
El club perico sap que una gran part de l’afició està molt dolguda amb el porter blaugrana, que va signar pel conjunt blaugrana a l’estiu
Àlex Calf
El fitxatge de Joan García pel Barça va obrir una ferida en una part dels aficionats de l’Espanyol. No van entendre que el de Sallent escollís l’opció blaugrana, tot i que suposava un enorme salt competitiu sense allunyar-se de la seva gent ni de la seva terra. Una decisió que marcava en vermell al calendari el seu retorn a Cornellà: el 3 de gener de 2026.
El desenllaç entre Joan i l’Espanyol semblava impensable fins i tot per al mateix porter setmanes abans de signar pel Barça. Es veia jugant a la Premier League, però la insistència blaugrana, que va veure en ell una oportunitat de mercat molt interessant, va canviar la història. Un gir de guió que va deixar glaçada l’afició perica.
Indiscutible per a Hansi Flick, Joan García serà el centre d’atenció en el derbi que es disputarà el proper 3 de gener a Cornellà. Un partit declarat d’alt risc que no serà fàcil per al porter català, que haurà de conviure amb l’enfadament de la seva antiga afició, amb la qual va compartir alegries com la permanència de la temporada passada.
Xarxes de protecció
Tanmateix, l’Espanyol ha començat a moure’s per impedir incidents que puguin perjudicar Joan García i, per extensió, el club. Han començat a circular a les xarxes socials unes imatges en què s’aprecia la col·locació de xarxes de protecció darrere de les porteries. Es tracta d’una mesura preventiva destinada a frenar el llançament d’objectes durant el derbi.
Tot i que no hi ha confirmació oficial, la fotografia ha encès encara més l’ambient a la prèvia d’un duel que s’espera molt tens i competit. El club blanc-i-blau sap que qualsevol aldarull li pot sortir molt car.
Advertits per la RFEF
L’Espanyol, que ja està advertit per altres comportaments, podria enfrontar-se a sancions econòmiques o, en el pitjor dels casos, al tancament parcial o total de l’estadi. Després de l’Espanyol-Elx del passat 25 d’octubre, el Comitè de Disciplina de la RFEF ja va obrir un expedient per càntics contra Joan Garcia a l’estadi.
Per si l’Espanyol-Barça d’aquesta temporada no tenia prou morbo, el gran nivell que està mostrant l’equip de Manolo González, cinquè classificat, afegeix encara més al·licients a l’enfrontament.
