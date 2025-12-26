El mal temps obliga a suspendre la Sant Silvestre Manresana
Cube Fitness, organitzadors de l'esdeveniment, han fet un comunicat a través de les xarxes socials
La Sant Silvestre Manresana d'aquest divendres, dia de Sant Esteve, ha quedat anul·lada a causa de les condicions meteorològiques adverses. Tal com han informat els organitzadors de la cursa, Cube Fitness, a les seves xarxes socials s'ha decidit no realitzar-la perquè "es tracta d'un format de cursa familiar i popular" i volen "evitar qualsevol situació de risc innecessària".
En el mateix escrit s'avisa als corredors que aviat rebran un comunicat via correu electrònic amb les diferents opcions que sel's ofereix. També han aprofitat per desitjar unes bones festes a tothom.
La Sant Silvestre, aquest any en Memorial a Dolors García, havia de començar a les 11 h d'aquest matí. Com cada any, es tracta d'un recorregut de 10km que es pot fer caminant o corrent. El preu per als abonats a Cube era de 18 euros, mentre que els no abonats pagaven 20 euros amb prèvia inscripció o 25 si ho feies el mateix dia.
