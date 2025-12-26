Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Font dels CapellansGripEpisodi de neuBaralla a IgualadaLoteria de NadalPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

El mal temps obliga a suspendre la Sant Silvestre Manresana

Cube Fitness, organitzadors de l'esdeveniment, han fet un comunicat a través de les xarxes socials

La Sant Silvestre de Manresa de l'any passat

La Sant Silvestre de Manresa de l'any passat / Oscar Bayona / Arxiu

Núria León

Núria León

Manresa

La Sant Silvestre Manresana d'aquest divendres, dia de Sant Esteve, ha quedat anul·lada a causa de les condicions meteorològiques adverses. Tal com han informat els organitzadors de la cursa, Cube Fitness, a les seves xarxes socials s'ha decidit no realitzar-la perquè "es tracta d'un format de cursa familiar i popular" i volen "evitar qualsevol situació de risc innecessària".

En el mateix escrit s'avisa als corredors que aviat rebran un comunicat via correu electrònic amb les diferents opcions que sel's ofereix. També han aprofitat per desitjar unes bones festes a tothom.

La Sant Silvestre, aquest any en Memorial a Dolors García, havia de començar a les 11 h d'aquest matí. Com cada any, es tracta d'un recorregut de 10km que es pot fer caminant o corrent. El preu per als abonats a Cube era de 18 euros, mentre que els no abonats pagaven 20 euros amb prèvia inscripció o 25 si ho feies el mateix dia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
  2. Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
  3. Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
  4. Nadal amb neu a Catalunya: la nevada deixa gruixos importants al Solsonès i la Cerdanya i també emblanquina l'altiplà de la Segarra i el prelitoral de Tarragona
  5. Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
  6. Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: 'Internet està bé, però ha fet malbé la joventut
  7. Troben a Itàlia la Gina, la nena de 5 anys del Prat que el seu pare no va tornar a la mare
  8. La carretera B-420 que uneix el Berguedà i el Solsonès fa un pas endavant: s'obre al trànsit un nou tram reformat a Montmajor

Samsung llança un videojoc basat en intel·ligència artificial per detectar de manera precoç el deteriorament cognitiu

Samsung llança un videojoc basat en intel·ligència artificial per detectar de manera precoç el deteriorament cognitiu

Dos incendis de xemeneies el dia de Nadal, un a Guils de Cerdanya i l'altre a Olesa de Montserrat

Dos incendis de xemeneies el dia de Nadal, un a Guils de Cerdanya i l'altre a Olesa de Montserrat

El mal temps obliga a suspendre la Sant Silvestre Manresana

El mal temps obliga a suspendre la Sant Silvestre Manresana

L'Espanyol instal·la xarxes de seguretat rere les porteries pel retorn de Joan García amb el Barça

L'Espanyol instal·la xarxes de seguretat rere les porteries pel retorn de Joan García amb el Barça

L'any en què el 'chemsex' s'ha estès per la Catalunya central

L'any en què el 'chemsex' s'ha estès per la Catalunya central

Condemnen a 12 anys de presó l'acusat d'abusar sexualment d'una menor a Puigcerdà a canvi de comprar-li un mòbil

Condemnen a 12 anys de presó l'acusat d'abusar sexualment d'una menor a Puigcerdà a canvi de comprar-li un mòbil

La llevantada ja deixa registres propers als 90 litres i onades de més de cinc metres a la Costa Brava

La llevantada ja deixa registres propers als 90 litres i onades de més de cinc metres a la Costa Brava

El boom dels complements alimentaris: la facturació creix un 18% des del 2019 i endocrinòlegs alerten d’un sobreconsum

El boom dels complements alimentaris: la facturació creix un 18% des del 2019 i endocrinòlegs alerten d’un sobreconsum
Tracking Pixel Contents