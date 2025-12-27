Bàsquet / Lliga U
El Baxi Manresa sub-22 pateix un gran col·lapse a l’últim quart i cau a la pista de l’Unicaja (88-85)
Els de Nacho Juan malbaraten una diferència de quinze punts i hauran de guanyar el Madrid si es volen aferrar al cinquè lloc
El Baxi Manresa sub-22 va perdre una gran oportunitat per encarar el seu objectiu de finalitzar entre els cinc primers classificats del grup A en caure a la pista de l’Unicaja (88-85). Els jugadors de Nacho Juan van patir un gran col·lapse a l’últim període quan guanyaven de quinze, fet que els aboca ara a superar el Reial Madrid en l’última jornada de la primera fase per no haver de disputar la repesca contra el segon o tercer classificat del grup B.
L’encert i el joc ràpid a totes dues bandes del parquet va caracteritzar els estadis inicials de la confrontació amb un clar protagonista, Ferran Torreblanca. El jugador del Baxi Manresa va intervenir en els deu primers punts de l’equip per passar del 5-0 al 5-10. Els de Nacho Juan semblava que entomaven la iniciativa (11-16, min. 5), però les dificultats per tancar el rebot davant l’alçada dels homes grans de l’Unicaja i les pèrdues constants, quan van arribar les rotacions, van capgirar la dinàmica del partit.
Butajevas va establir la màxima diferència malaguenya (26-21) només començar el segon període. Sortosament, Lucas Sánchez va frenar la sequera bagenca i, entre ell i Bergseng, van firmar un parcial de 0-7 que va obligar els locals a aturar el matx (26-28, min. 14).Torreblanca va recollir el guant d’aquesta dupla i va mantenir el Baxi amb una mínima avantatge fins al descans tot i l’electricitat que imprimia Burgos per als seus cada cop que encarava cistella.
A la represa, els manresans van inhabilitar la diferència favorable i momentània per als andalusos que va establir Burgos amb un contundent parcial d’1-14 marcat pels encerts des de la línia de tres punts de Pumarola i Naspler, autors de dos triples cadascun (42-54). La resposta de l’Unicaja no arribava i els de Juan mantenien una còmoda renda al final del tercer període gràcies a una bona aportació de Bergseng.
Aquesta inèrcia positiva i l’efectivitat van acompanyar el conjunt manresà fins ben entrat el darrer quart. De fet, semblava que eren capaços de contrarestar qualsevol intent malagueny de reacció. Però un triple de Muncunill que situava el 66-79 va precedir la crisi dels visitants. El Baxi Manresa es va col·lapsar severament, sense idees i moltes imprecisions en atac, i en defensa patien la qualitat de Butajevas i l’energia de De la Iglesia, artífex de la remuntada. Van encaixar un parcial de 16-0 (del 66-79, al 82-79). Malgrat que Bergseng va mantenir amb opcions els bagencs, amb un 88-85 en els últims segons, Torreblanca va trepitjar la línia de banda quan havia quedat sol a la cantonada. Després, els manresans incomprensiblement no van fer falta per allargar el duel.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- Operatiu Nevada: com Puigcerdà manté la normalitat sota el temporal
- Arnau Bergas, manresà que viu a Itàlia: 'Si no pogués venir per Nadal, se’m faria dur
- Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: 'Internet està bé, però ha fet malbé la joventut
- L'any en què el 'chemsex' s'ha estès per la Catalunya central
- El Solsonès i la Cerdanya acumulen significatius gruixos de neu